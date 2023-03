Laboratorio creativo gratuito “Fofo il Carciofo” da Skenè (Cantieri Culturali alla Zisa)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 11 marzo 2023, dalle 10.00 alle 11.30, vieni a conoscere Fofo e le sue autrici durante un piccolo laboratorio gratuito da Skenè, in via Paolo Gili 4 (Cantieri Culturali della Zisa, Palermo)! Hai più di 6 anni e meno di 11? Ti piacerebbe passare una mattina in un posto un po' magico che si chiama Skenè, leggendo, disegnando e creando storie assieme ad altre bambine e bambini? Benissimo: abbiamo l'attività che fa per te! Durante la mattina di sabato 11 marzo, incontrerai Ilaria e Lisa Caputo, che sono l'illustratrice e la scrittrice del libro "Fofo il Carciofo", e potrai chiacchierare con loro. Leggeremo tutti assieme la storia di questo carciofino, guarderemo le illustrazioni del libro, disegneremo in libertà e inventeremo anche una breve storia! Porta con te i tuoi colori preferiti (a matita o pennarelli) e tanta voglia di divertirti. Ti aspettiamo! Ingresso libero, gradita la prenotazione. Per informazioni su questo evento, chiama o invia un WhatsApp a: Ilaria Caputo: 388 0657593 Lisa Caputo: 339 1997987 Rosanna Maranto (Skenè): 347 7561652