Coltiviamo il seme della legalità: dal laboratorio di lettura al dibattito con i genitori

È possibile parlare di legalità sin da piccolissimi? Secondo noi è possibile coltivare il tema della legalità sin da piccoli a partire dalla gentilezza, dall'empatia, dalla cooperazione, dalla comunicazione non violenta, dalla pace. Tutti valori che possono essere seminati già in età tenerissima, in famiglia e nei servizi educativi.

All'interno del calendario di eventi organizzati per la Carovana dei diritti e della legalità, indetta dal Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza del Comune di Palermo, PedagogicaMente e Nati per Leggere Sicilia organizzano un momento di condivisione tra genitori, nonni, famiglie e bambini su questi temi.

Domenica 3 aprile, dalle 10.30 alle ore 12.30, vi aspettiamo per un laboratorio di lettura e un dibattito con i genitori. Faremo colazione insieme e leggeremo alcuni albi illustrati dedicati al tema della legalità, tra cui quelli di Navarra Editore; dialogheremo insieme su come gentilezza, non violenza, empatia, siano tutti "prerequisiti" e presupposti di legalità. Cercheremo insieme nuovi spunti educativi per coltivare questi semi di legalità, consapevoli che è il percorso educativo intrapreso sin dai primissimi anni a determinare la personalità delle bambine e dei bambini che saranno gli adulti di domani.

L'appuntamento è in programma da PedagogicaMente, presidio Nati per Leggere, in via Altofonte 77. Per prenotare è sufficiente compilare questo form. Le attività sono gratuite e si svolgeranno all'aperto, nel rispetto delle norme anti-covid vigenti.