Città dei ragazzi, nel weekend esperienze e laboratori creativi nella natura: caccia al tesoro a colpi di indovinelli

Si dipingeranno cieli stellati con i colori di Van Gogh, triangoli e quadrati con i pastelli di Kandinskij; si farà il giro del mondo con le piante, si creeranno arcobaleni, si conosceranno le api laboriose e si scoprirà cosa poter costruire con quello che non serve più. E si giocherà, tantissimo, con le foglie, i fiori, i rametti, fino ad una meravigliosa caccia al tesoro a colpi di indovinelli, immersa nella natura. Che alla Città dei Ragazzi è veramente la padrona di casa, pronta ad accogliere i suoi piccoli ospiti con la grazia di chi è felice di dividere i suoi spazi. Ci si avvicina ad un altro weekend colmo di esperienze e laboratori per il nuovo spazio restituito alla città da meno di un mese: le famiglie si sono riversate nel giardino urbano, i bambini felici di correre, giocare, salire sul battello e, prima di Natale, anche sul trenino. C’è anche il piccolo caffè aperto nel verde, e il bookshop dove prenotare gli appuntamenti.

Sabato e domenica (18 e 19 novembre) la Città dei Ragazzi sarà aperta dalle 10 alle 15 (nel resto della settimana, tranne il lunedì, dalle 10 alle 14); i bambini potranno partecipare a laboratori di pittura e di giardinaggio, esperienze creative tra musica e canto, riuso creativo, giochi. Il programma di laboratori (di circa 30 minuti) ed esperienze (45 minuti) è pronto, lo si troverà all’ingresso, lo hanno stilato insieme Le Vie dei Tesori – ?c?he co-gestiscono lo spazio con il Comune – e le tante associazioni ed esperti che lavorano abitualmente con i bambini. Questo weekend collaborano TconZero, La Sicilia vista dall'alto, Teatro dei Diritti e Mario Pintagro.

I laboratori

Laboratori 10 alle 14 (durata 30’ circa a turno)

Fiori d'arte - Scoprire gli artisti contemporanei dipingendo fiori. Questa settimana tocca a Kandinskij e Van Gogh. Dai 4 anni in su.

Frottage - Laboratorio creativo utilizzando le foglie raccolte nel parco. Dai 2 anni.

Un albero speciale - Dipingiamo il nostro albero preferito, sperimentando tecniche speciali e divertenti. Dai 2 anni.

Il passaporto delle piante - Un giro del mondo attraverso le piante, per poi crearne una insieme. Dai 4 anni.

Esperienze (durata 45’ circa a turno)

Sabato 18 novembre

Per fare tutto ci vuole un fiore dalle 10,30 alle 13,30 - Esperienza di giardinaggio condotta da Mario Pintagro, giornalista, divulgatore, appassionato di botanica.

Dai 6 anni in su.

La magia delle note e del canto, dalle 10,30 alle 12,30 - La musica prende forma, l’armonia e la voce si trasformano in vibranti toni. A cura di La Sicilia vista dall’alto.

Dai 3 anni.

La luce dei colori in pittura, dalle 11 alle 13 - Colori primari, secondari, terziari in movimento per creare arcobaleni unici e forme luminose. A cura de La Sicilia vista dall’alto. Dai 3 anni.

Da Atlantide al futuro, alle 12,15 - Laboratorio di animazione psicomotoria a sfondo teatrale educativo attraverso un viaggio nei miti. A cura di TconZero.

Dai 6 ai 10 anni.

Fiabe dal mondo dalle 11 alle 13 - Ascolto, lettura delle immagini, creatività manuale e musica. Motricità per stimolare il pensiero, l’apprendimento scolastico. A cura di TconZero. Dai 2 ai 5 anni.

Giochiamo con le mani, alle 11,30 e alle 13 - Esperienza creativa di manipolazione A cura di TconZero. Da 1 anno.

Autunno a colori, dalle 10 alle 14 - Esperienza di riuso creativo dedicato alla natura, a cura del Teatro dei Diritti. Dai 4 anni.

Domenica 19 novembre

Per fare tutto ci vuole un fiore, dalle 10,30 alle 13,30 - Esperienza di giardinaggio condotta da Mario Pintagro. Dai 6 anni.

Le api e la natura alle 11,30 e alle 12,30 - Un’esperienza creativa dedicata al mondo delle api, condotta da Pina Castronovo per apicoltura Savoca. Dai 5 anni.

Caccia al tesoro naturalistica, dalle 11 alle 14 - Si potrà esplorare la Città dei Ragazzi partecipando a una caccia al tesoro naturalistica. Bambini e bambine sperimenteranno i cinque sensi attraverso le piante, imparando a riconoscere la biodiversità e risolvendo indovinelli. Alla fine della caccia al tesoro, i partecipanti a turno sono chiamati a cimentarsi nel ruolo di guida naturalistica, ripercorrendo a ritroso il percorso della mappa. Esperienza a cura di La Sicilia vista dall’alto. Dai 6 anni.

Fiabe dal mondo, dalle 11 alle 13 - Ascolto, lettura delle immagini, creatività manuale e musica. Motricità per stimolare il pensiero, l’apprendimento scolastico. A cura di TconZero. Dai 2 ai 5 anni.

Giochiamo con le mani, alle 11,30 e alle 13 - Esperienza creativa di manipolazione a cura di TconZero. Da 1 anno.

Autunno a colori, dalle 10 alle 14 - Esperienza di riuso creativo dedicato alla natura, a cura di Teatro dei Diritti. Dai 4 anni.