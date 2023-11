Laboratori ludico-didattici gratuiti per bambini e famiglie in piazza con Retake e Ace

L'evento conclusivo del progetto educativo "Scendiamo in piazza. Gli spazi del cuore", che ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di primo grado della città, promosso da Ace in collaborazione con Retake, apre le porte a tutta la cittadinanza: l'appuntamento è per sabato 11 novembre dalle 9.30 alle 12.30 presso l’area antistante la Scuola Secondaria di I° grado Alberico Gentili in via Francesco Lo Jacono 1.

Insieme ai volontari dell'Associazione Retake, i partecipanti potranno trascorrere una mattinata divertente e coinvolgente: avranno l'opportunità di dare vita allo "spazio del cuore", scelto con cura dagli alunni della Alberico Gentili, per renderlo rigenerato e rinnovato per tutta la comunità.

Numerose attività dedicate ai bambini dai 6 ai 13 anni, offriranno la possibilità di diventare protagonisti consapevoli della cura e della riqualificazione di uno spazio pubblico della propria città. Ecco alcune delle attività gratuite che verranno svolte durante la mattinata:

laboratori ludico-formativi sulla tutela dei luoghi e sulle buone pratiche ambientali a cura di Retake;

laboratori ludico-formativi sul linguaggio inclusivo a cura di Diversity Lab;

piantumazione di siepi e piante;

pulizia del muro di recinzione;

realizzazione di un gioco colorato a terra;

tinteggiatura dell’inferriata;

realizzazione di mangiatoie per uccellini;

progettazione e realizzazione di una postazione per il book sharing.

La rigenerazione urbana è una sfida impegnativa che richiede una mobilitazione civica ampia: non perdete questa opportunità di fare la differenza nella vostra città, e renderla più bella e vivibile. Iscrizione e programma completo a questo link.