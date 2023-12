Città dei ragazzi, fine settimana dedicato al Monopoly: e i bambini colorano di rosso una panchina

Un grande cartellone con sopra i nomi delle vie e dei vicoli di Palermo, si gettano i dadi e via alla scoperta della città. Ma non sarà questa l’unica sorpresa del prossimo (lungo) weekend alla Città dei Ragazzi: perché i bambini - che saranno poi uomini e donne di domani - potranno dipingere insieme, una panchina rossa dal profondo significato. E poi tanti tanti laboratori tutti ispirati alla città, dal mosaico al Liberty, dall’archeologia all’architettura. E un grande albero ecologico da addobbare tutti insieme con oggetti creati con materiali da riciclo; i giochi con il sindaco Giannetto, le corse del battello, merende nel verde e divertimento in un luna park a cielo aperto. Insomma, il prossimo fine settimana - che inizierà già venerdì 8 dicembre per l’Immacolata - sarà veramente da non perdere.

L’anno scorso il Monopoly, dopo aver fatto giocare grandi e piccini in piazza Massimo durante Le Vie dei Tesori, era approdato nelle scuole e i ragazzi si erano sbizzarriti ad immaginare la loro città ideale, bella, pulita, piena di verde, di spazi dove giocare e fare sport. Adesso il tabellone gigante ritorna in campo, i bambini e i genitori diventeranno pedine e tra indovinelli, imprevisti e probabilità, scopriranno la città di Palermo. Si potrà giocare da soli o a squadre e spunterà anche un “sindaco” colorato che guiderà il gioco. Sotto la Tenda (alle 11, alle 12 e alle 13) ecco anche un’esperienza ispirata al Monopoly: i bambini potranno immaginare la loro città ideale come una scatola piena di cose, tanti vicoli, quartieri, straduzze e ognuna ha il suo nome tutto da scoprire.

Inoltre l’Inner Wheel Club di Palermo C.A.R.F. presieduto da Sabrina Varrica Di Pasquali, ha voluto donare una panchina rossa - ormai diventata un simbolo contro la violenza di genere - alla Città dei Ragazzi. A Città dei Ragazzi si è deciso di dipingerla tutti insieme, papà, mamme e bambini sabato (9 dicembre) dalle 11.30 in poi. E i bambini potranno così comprendere il significato profondo della panchina e farla propria. Tutti i laboratori del weekend saranno comunque ispirati alla città, ai colori e al Natale. Dalla pittura con gli ortaggiper comporre un piccolo albero natalizio; al disegno di un albero pieno di pacchetti sì… ma con le mani piene di colori; alla creazione di una ghirlanda natalizia che ogni bambino potrà poi portarsi a casa.

Venerdì, sabato e domenica (8, 9 e 10 dicembre) la Città dei Ragazzi sarà aperta dalle 10 alle 15 (nel resto della settimana, tranne il lunedì, dalle 10 alle 14); i bambini potranno partecipare ai laboratori di circa mezz’ora ciascuno, che si ripeteranno alternandosi nelle tre giornate. Il programma è pronto, lo si troverà al bookshop al Castello, lo ha stilato Le Vie dei Tesori - che cura la Città dei Ragazzi in co-gestione con il Comune - con le associazioni che lavorano abitualmente con i bambini.