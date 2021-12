Scuole chiuse ma niente paura: i laboratori per i bambini di Coopculture anche per le festività

È chiusa la scuola ma niente paura! I bambini hanno già pagato tanto in termini di isolamento e distanza e proprio per questo motivo Coopculture ha organizzato una settimana di iniziative nei principali luoghi della cultura, rivolte ai più piccoli di fascia d’età tra 4 e 12 anni. I bambini scopriranno gli eroi della nostra città, coltiveranno piante e semi particolari, dipingeranno lasciandosi ispirare dai grandi artisti, ascolteranno miti e leggende, impareranno l’arte del riciclo e guarderanno la nostra città con occhi diversi. Ogni giorno da lunedì 27 dicembre fino al 31 dicembre l’Orto Botanico, il Castello della Zisa, il Museo Riso, il Museo Salinas, lo Steri e il Chiostro dei Benedettini ospiteranno tante attività diverse e particolari.

Tutti i laboratori sono gratuiti, pensati in assoluta sicurezza nel pieno rispetto di tutti i protocolli anti Covid19: solo gli accompagnatori dovranno, ove richiesto, pagare ingresso ai siti.

Il programma Viva le feste, supportato da BPER Banca, è stato pensato e fortemente voluto da Coopculture per venire incontro alle famiglie, ma soprattutto per offrire ai più piccoli – i più colpiti dalle limitazioni del Covid - un momento di festa e di socializzazione in sicurezza.

Di seguito il programma completo:

Lunedì 27 dicembre | ore 10:30 | Orto Botanico

"Bombe di semi in arrivo!": esplorare l’Orto non è mai stato così divertente! I bambini scopriranno i tesori custoditi all’interno dell’Orto Botanico, ricco di numerose specie tropicali e mediterranee, ognuna delle quali possiede delle strepitose caratteristiche. Al temine della visita realizzeranno delle piccole polpette di terra piene di semi pronte per essere “lanciate” e dar vita ad una nuova pianta.

Bimbi da 4 a 11 anni, biglietto d’ingresso per adulti secondo il tariffario dell’Orto Botanico

Martedì 28 dicembre | ore 10:30 | Castello della Zisa

"Il Castello incantato": strane urla e boati spaventosi riempiono ogni giorno il Castello della Zisa. Al suo interno si aggira anche il fantasma di Guglielmo II. Si racconta che sia rimasto intrappolato, quando stava cercando dei diavoletti dipinti sulle pareti di questo Castello incantato. Possiamo aiutarlo a liberarsi solo dopo aver conosciuto il castello e risolto degli enigmi utili per superare degli ostacoli.

Bimbi da 5 a 10 anni, ingresso gratuito per bambini e biglietto d’ingresso per adulti secondo il tariffario del Castello della Zisa

Martedì 28 dicembre | ore 16:30 | Museo Riso

“Riciclare in arte”: i piccoli partecipanti dopo essere entrati a conoscenza della storia del palazzo e delle collezioni di arte contemporanea, realizzeranno con l’aiuto di un operatore didattico degli oggetti d’arte. Verranno utilizzati dei materiali di recupero per sensibilizzare gli studenti verso le tematiche legate all’ecologia e comprendere che il rifiuto non e? solamente uno scarto ma anche un’importante risorsa.

Bimbi da 6 a 11 anni, ingresso gratuito per bambini e biglietto d’ingresso per adulti secondo il tariffario del Museo Riso

Mercoledì 29 dicembre | ore 10:30 | City tour con partenza dal Museo Salinas e arrivo al Museo Riso

“Safari in città”: Palermo è una città di leoni, alcuni ben visibili, altri nascosti in luoghi improbabili. Tutti in attesa di venire scovati e salutati. Seguendo le orme del libro di Adele Cammarata "Un safari in città", andremo alla scoperta di alcuni luoghi importanti di Palermo guidati dagli indizi e dai ruggiti dei leoni che incontreremo lungo il nostro percorso. Un tour per chi inizia a esplorare la sua città

Bimbi da 4 a 8 anni. Modalità di partecipazione: attività gratuita per tutti i bambini fino agli 8 anni; un accompagnatore per bimbo 7 euro

Mercoledì 29 dicembre | ore 16:30 | Steri

"Che vucciria...la tavola dei Chiaromonte!": quali erano le antiche ricette e i piatti più diffusi sulle tavole dei nobili Palermitani nel ‘300? Cosa amavano di più mangiare i potenti della nostra città? I bambini potranno scoprirlo dopo aver visitato alcune sale di palazzo Chiaromonte Steri e potranno ammirare, con occhi diversi, la Vucciria di Renato Guttuso. Infine i partecipanti, potranno ricreare la loro personalissima “Vucciria”.

Bimbi da 6 a 11 anni, biglietto d’ingresso per adulti secondo il tariffario di Palazzo Chiaromonte

Giovedì 30 dicembre | ore 10:30 | City tour con partenza dal Museo Salinas e arrivo al Museo Riso

“Heros”: Palermo è una città di Heroes, anzi, Super Heroes! C’è chi ha compiuto imprese straordinarie, chi ha messo il suo lavoro al servizio degli altri, chi lo è diventato senza neanche volerlo. Questa passeggiata attraverso il centro storico, vuole raccontare la storia dei nostri Eroi: da Santa Rosalia a Giovanni Falcone, passando per la mitologia e arrivando a Sebastiano Tusa...una passeggiata per parlare di loro, dei loro giorni e prendere esempio dalle loro vite straordinarie. Tracce indelebili del loro passaggio sono custodite in alcuni luoghi molto speciali della città, non ci resta che scoprirle!

Bimbi da 7 a 12 anni, attività gratuita per bambini fino agli 8 anni; un accompagnatore per bimbo 7 euro

Giovedì 30 dicembre | ore 10:30 | Chiostro dei Benedettini di Monreale

"Mosaicisti a lavoro!": il Chiostro dei Benedettini di Monreale è un luogo magico in cui è possibile ammirare straordinari capitelli decorati con personaggi storici, religiosi ed animali fantastici, e piccole colonne arricchite da tessere musive di diversi colori e materiali! Accompagnati da un operatore didattico i piccoli esploratori impareranno a riconoscere le caratteristiche tecniche del mosaico, per poi cimentarsi in un laboratorio pratico creativo.

Bimbi da 6 a 11 anni, ingresso gratuito per bambini e biglietto d’ingresso per adulti secondo il tariffario del Chiostro dei Benedettini

Venerdì 31 dicembre | ore 10:30 | Museo Salinas

"Mitici Eroi": Hercules il più potente eroe di tutti i tempi, solo dopo essersi presentato e aver fatto conoscere le sue gesta, condurrà i piccoli visitatori tra le sale del Museo Archeologico per scoprire le avventurose storie di eroi e dei come Zeus, Teseo, Atena e tanti altri. Al termine del percorso ci saranno divertenti schede didattiche da colorare.

Bimbi da 4 a 10 anni, attività didattica gratuita su prenotazione per tutti i bambini fino ai 12 anni.

È consigliabile la prenotazione. Ogni evento è fino ad esaurimento posti disponibili.

Come da normativa, è richiesto il green pass per gli accompagnatori.

Per info e prenotazioni: palermo@coopculture.it