"Ombra raccolta", i laboratori artistici per bambini alla Music Art House Academy

Prezzo In base al tipo di laboratorio scelto, il costo è di € 8 oppure € 15.

In occasione della mostra dal titolo "Ombra Raccolta" la Martha Academy propone "Primi passi in mostra", dei laboratori artistici per bambini a cura di Radici Piccolo Museo della Natura, Glifo Edizioni e La Casa della Musica. Questi spaziano dalla lettura ad alta voce ad attività laboratoriali di tipo creativo o musicale e si rivolgono a bambini di varie fasce d'età: dai 12-36 mesi ai 6+.



Il 12 giugno ad aprire il ciclo sarà "Cos'è la montagna?" a cura di Glifo Edizioni; seguirà il 14 giugno il laboratorio musicale "Io vedo, io sento, io tocco" a cura di Irene Ientile e Marcella Napolitano di La Casa della Musica (con replica il 22 giugno); concludendo il 15 giugno con "Tràccia" a cura di Caterina Strafalaci di Radici Piccolo Museo della Natura (replica il 21 giugno).