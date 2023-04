“La voce della terra è ogni giorno", al Politeama il flash mob di Floriana Franchina: le biciclette alimenteranno un pianoforte

Biciclette che, grazie alla pedalata, alimenteranno un pianoforte che risuonerà per le vie della città per lanciare un messaggio a sostegno dell’ambiente. In piazza Politeama per la terra con la seconda edizione del flashmob “La voce della terra è ogni giorno”, che ideato dalla musicista siciliana Floriana Franchina, in collaborazione con WWF Sicilia Nord Occidentale e Fiab Palermo Bike & Trek si terrà il 16 aprile, alle 18.30, in Piazza Politeama a Palermo.

“La voce della Terra è ogni giorno” è il nome dell’iniziativa che, già realizzata dalla Franchina lo scorso anno ha visto l’artista suonare alcune sue composizioni servendosi di un pianoforte elettrico alimentato dalla pedalata di una bicicletta. Una manifestazione che si pone l’obbiettivo di lanciare, infatti, un messaggio simbolico, che possa far riflettere sulle azioni che l’uomo può compiere per poter rispettare le risorse della natura. “Come giovane donna mi sento coinvolta pienamente in questa battaglia – spiega Floriana Franchina - e non ho voluto legare questo evento al 22 aprile, giornata mondiale della Terra, proprio perché le nostre azioni nei confronti del mondo che abitiamo devono essere attenzionate ogni giorno. È impossibile rimanere indifferenti rispetto alle conseguenze che le nostre scelte hanno sul nostro pianeta, ma è invece ancora possibile nutrire speranza per il futuro. Per questo condividere momenti come questo è importante”.

Il pianoforte alimentato dall’ energia elettrica fornita dalla pedalata di una bicicletta, vedrà la collaborazione di diversi volontari pronti a sostituirsi e creare una catena di sostenibilità. È l’idea che ogni singola persona possa fare la differenza, a partire dai piccoli gesti, che muove le coscienze e ci aiuta ad essere più solidali e coscienti. Non solo WWF e Fiab, scenderanno in campo sportivi, attivisti, musicisti, politici e tanti ragazzi che diventeranno protagonisti dell’evento attraverso le loro testimonianze.



Floriana Franchina è nata a Sant'Agata di Militello (ME) nel 1991. Ha iniziato lo studio del pianoforte e del flauto all'età di nove anni, sotto la guida del padre. Si è diplomata brillantemente con il massimo dei voti e la lode in flauto con il M° Giorgio Zagnoni e in pianoforte con il M°Bruna Bruno presso il Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna. È stata allieva del M° Franco Scala (col pianoforte) del M° Glauco Cambursano (col flauto) presso L'Accademia "Incontri col maestro" di Imola (BO) e del M° Bruno Canino presso l'Accadamia UNDA MARIS di Bagheria (PA). Nonostante la sua giovane età è già pervenuta a un livello professionale tale da consentirle di partecipare a numerosi concorsi Nazionali, Europei e Internazionali, premiati con primi premi, borse di studio e concerti. Ha frequentato le Masterclass di pianoforte con i M° Malcom Bilson, Hector Moreno, Riccardo Risaliti, Gianluca Cascioli, Cristiano Burato.

Attualmente è Primo flauto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana con la quale si è anche esibita in qualità di solista al pianoforte e al flauto diretta dal M° Hans-JörgSchellenberger. Ha lavorato sotto la direzione di Claudio Abbado, Diego Matheuz, Christian Benda, Michele Mariotti, Olli Mustonen, Marcello Rota, Jonathan Webb, Boris Schafer e molti altri.

Ha partecipato a diverse tournée in Giappone e in Cina con l'Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna e in Oman con l'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. In qualità di vincitrice della borsa di studio devoluta dal Maestro Claudio Abbado e dalla Scuola di Musica di Fiesole ha tenuto un recital per flauto e pianoforte nel prestigioso palazzo Strozzi di Firenze.

Ha suonato presso la Royal Albert Hall di Londra in seguito alla vittoria del Grand Prize Virtuoso ed è vincitrice di una Tournée in Asia, Corea, Giappone e Stati Uniti. È stata recentemente invitata ad esibirsi in qualità di solista al flauto e pianoforte con la Belarusian State Chamber Orchestra di Minsk all’interno di un concerto dedicato a Paganini. Nel 2020 è uscito Halite, il suo primo album discografico come compositrice e pianista, prodotto dall’etichetta Telecinesound di Roma. L’album in breve tempo ha superato i 450.000 stream su Spotify da tutto il mondo.