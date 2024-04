La vallata di Blufi, escursione lungo il sentiero dei prati in fiore

Ci sono luoghi che non hanno bisogno di essere descritti, basta solamente entrarci e farsi inebriare da colori, profumi e suoni. Sensazioni antiche, che molto spesso dimentichiamo nel nostro essere cittadini, ma che riaffiorano prepotentemente quando ci immergiamo nella natura. Camminare come dentro una vallata di montagna verde brillante su un sentiero che attraversa prati di fiori multicolore e campi di grano che matura al sole in un'esplosione di profumi!

Benvenuti nell’entroterra siciliano, quello rurale nella porzione più meridionale delle Madonie, dove tutto parla di bellezza, natura, di vita e di storia: un percorso ricco di varietà naturalistiche. Benvenuti nella valle dove scorre l'Imera meridionale, benvenuti nella valle di Blufi! Vi raccontiamo un luogo magico passando sull'antico Ponte romanico sul fiume, i mulini di pietra nascosti nel bosco, dentro grotte segrete che nascondono un patrimonio geologico straordinario e custodiscono antichi palmenti ancora intatti.

Un'esperienza che ci permetterà di scoprire passo dopo passo, uno scorcio di territorio ancora sconosciuto, un passaggio dentro un angolo di Sicilia che non ti aspetti dove ti fai avvolgere dalla meraviglia.

Appuntamento: ore 09.30

Bar Holiday, via S. Andrea ingresso di Blufi.

Attrezzatura e abbigliamento consigliati:

Scarpe da trekking o comunque con suola non liscia, bene intagliata, abbigliamento primaverile a strati con giacca antivento, zaino per cambio, bastoncini, scorta di acqua almeno 1L snack per le pause.

L'escursione è facile, adatta per adulti e bambini dagli 8 anni in sù, abituati a camminare.

Costo escursione 5€;

Pranzo completo alla sagra a base di finocchietto €17, facoltativo e non vincolante all'escursione. È possibile scegliere anche le singole pietanze

Su prenotazione fino alle ore 19 di sabato 13 maggio.

Aurelio Cibien guida naturalistica: cicloturismosicilia@gmail.com

L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche o motivi non dipendenti dall'organizzazione, con avviso ai partecipanti via whatsapp, Facebook, o telefonicamente.