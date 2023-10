Il libro sulla storia di Maria Vittoria Pichi alla rassegna “un Tè con l’ autore” a Palazzo del Poeta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Come ci si sentirebbe se una mattina fredda di dicembre, in pieno lavoro e durante lo scorrere normale della vita, arriva una squadra speciale di polizia e ti prelevasse con forza con l’accusa di essere una terrorista? E’ successo nei pressi di Padova nel dicembre del 1981 a Maria Vittoria Pichi e su questa storia tragica ci ha scritto un libro, “Come una lama” diventato best seller e vincitore di molti premi nazionali. Domenica 15 ottobre alle ore 18:00, sarà intervista dalla giornalista Rosa Di Stefano nei salotti di Palazzo del Poeta per la rassegna “Un Tè con l’Autore” per raccontare, dalla sua voce, i risvolti di questo pezzo di storia della nostra nazione, legati al terrorismo. A coadiuvare l’intervista ci saranno gli interventi dello psichiatra Maurizio Guarneri e le letture saranno interpretate dall’attrice Liliana Sinagra. Un evento da non perdere. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria al numero whatsapp 389 1072495 Posti limitati