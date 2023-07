"La spada nella roccia" a Cinema City, la rassegna a Sant'Erasmo si chiude con un classico per ragazzi

Domenica 23 luglio come ormai da tradizione Cinema City dedica l'ultima serata della rassegna ai ragazzi con la proiezione del classico d'animazione Disney diretto da Wolfgang Reitherman "La spada nella Roccia", (1963), che chiude il festival con una serata realizzata in collaborazione con Radici Piccolo Museo della Natura, Affido Culturale Palermo, A.S.D Scuola di Atletica Berradi 091.

Cinema City torna ad animare l’estate di Palermo dal 17 al 23 luglio con un nuovo cartellone che porta in piazza i cult del cinema italiano e i suoi protagonisti. Sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Galati, organizzata da Wilder, con il patrocinio di Fondazione Federico II, autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale, Siae, Comune di Palermo, Unipa, e il sostegno di Ars, Città Metropolitana, assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, main sponsor Cna Palermo, Cinema City firma quest’anno la sua quinta edizione. Un traguardo importante che segna il successo di una visione: che il cinema può tornare a essere occasione di incontro, ricerca e condivisione, attraverso la visione collettiva di film e la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo.

Domenica 23 luglio

Ore 21

BEING MY MUM di Jasmine Trinca in collab. con Rai Cinema Channel

LA SPADA NELLA ROCCIA di W. Reitherman

in collaborazione con Radici Piccolo Museo della Natura, Affido Culturale Palermo, A.S.D Scuola di Atletica Berradi 091