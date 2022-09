La Sicilia in altra veste, la mostra di Marisa Battaglia a Palazzo Drago Airoldi di Santacolomba

Mostra personale di pittura ed altre creazioni dell'artista Marisa Battaglia, artista che vive ed opera a Palermo, già nota per la ricerca nell'ambito della figurazione, sposta la sua attenzione sulla trasposizione delle sue opere su tessuti ed altri oggetti, che riproducono i luoghi della sua terra. Hanno così origine i pregiati foulard in seta, con paesaggi mediterranei vibranti nei loro colori forti, od ancora una sedia in legno ed un lume in terracotta decorati con le delicate tinte dell'opera "Musicalissimi silenzi", la realizzazione di un piccolo arazzo "Favignana" tessuto a mano in lana su telaio, dalle misure 15x15, anch'esso raffigurante il paesaggio siciliano. Rimanendo nell'ambito tessile propone anche un manufatto in lana dalle misure 20x40, tessuto a telaio, ispirato ai colori di un prato con fiori rossi, che ben potrebbe essere un arazzo da mostrare o un caldo scaldacollo, sulla cui scelta finale di realizzazione, inviterà il pubblico ad esprimersi con un sondaggio, consentendo così un'interazione tra il pubblico ed il suo sentire artistico. Anche le pregiate bottiglie di vino dell'Azienda Vitivinicola Al-Cantara (Randazzo -CT), divengono oggetto di creatività per l'artista, che ne ha decorato la superficie destinata all'etichetta come se fosse una tela.