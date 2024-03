La Sicilia abbraccia il Giappone, la nona edizione al Noz dei Cantieri Culturali

Dopo anni di attesa, "La Sicilia Abbraccia il Giappone" fa il suo ritorno a Palermo con la sua nona edizione. Un'immersione nella cultura giapponese, un viaggio tra tradizione e modernità. L'ingresso è gratuito e l'evento si terrà il 6 e 7 aprile presso il NOZ, ai Cantieri Culturali della Zisa (Pad. 20), dalle 10:00 alle 22:00.

Un programma ricco di emozioni vi aspetta: dimostrazioni di ken (spada) in armatura samurai, maestri di aikid? e aiki-j?, vestizione del kimono, cerimonia del tè, ikebana, mostra fotografica, laboratori di cucina e tanto altro! Esplorate sia il lato tradizionale che quello moderno del Giappone attraverso stand e associazioni. Non perdetevi i laboratori di cucina e origami, esperienze uniche per tutti.

La colonna sonora dell'evento spazierà da concerti a tema anime con la straordinaria Harumi, a performance tradizionali con Salvatore Tona (clarinettista e compositore), Mattina Camuti (pianista e compositrice) ed Edoardo Ardizzone (compositore).

E per concludere in bellezza, l'8 aprile alle 20:30, l'evento speciale di apertura di i-Fest International Film Festival 24 - Palermo. In collaborazione con l'Istituto Giapponese di Cultura, la proiezione di "Oshin" (???), capolavoro del 2013 del regista Shin Togashi. Il film sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

I visitatori potranno inoltre godere della deliziosa cucina giapponese preparata dai cuochi del Noz. L'evento è patrocinato dal Comune di Palermo e offerto in collaborazione con l’iFest International, Mu - Creative Space, AyumiLab, Show Games e il NOZ (Nuove Officine della Zisa). Un tuffo nella cultura giapponese vi aspetta, non mancate.