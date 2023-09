La rassegna Arte in movimento di Musicamente si chiude con “Pellegrina sugnu”, omaggio a Santa Rosalia

La rassegna Arte in Movimento dell’associazione MusicaMente di Palermo si conclude lunedì 25 settembre, alle 21, alla Chiesa del Sacro Cuore di Monreale con lo spettacolo “Pellegrina sugnu”, un omaggio a Santa Rosalia per la regia di Fabrizio Lupo.

Le musiche, eseguite dall’Art Ensemble, sono di La Licata, Rigano, Maiorana, Sollima e Passantino. Le marionette che animano i video sono della famiglia Argento.

Uno spettacolo, su libretto e regia di Fabrizio Lupo, dove leggende si intrecciano con la storia, le devozioni, le immagini, i simulacri, i carri allegorici, le edicole votive.

“Abbiamo inscenato una rappresentazione teatrale nella speranza della liberazione dalle pesti dell’oggi, una preghiere in forma di canto, narrata con i tradizionali pupi siciliani e le ombre che evocano i personaggi – spiega Fabrizio Lupo - rappresentata la prima volta nel 2022, nella ex chiesa di Santa Maria dello Spasimo, il lazzaretto storico della Peste a Palermo, questa opera da camera è un omaggio alla Santuzza in vista dei festeggiamenti del 2024, 400esimo anniversario del miracoloso ritrovamento delle ossa”.

Rosalia sarà interpretata dal soprano Martina Licari, San Benedetto in video da Bandiougou Diawara, Rosalia (voce recitante) Alessandra Guagliardito, narratore (voce recitante e canto), Maurizio Maiorana, il melologo della veggente é interpretato da Egle Mazzamuto. Le musiche sono di Francesco La Licata, Paolo Rigano, Maurizio Maiorana, Giovanni Sollima e Salvatore Passantino in ordine di esecuzione. Per l’occasione compongono l’Arianna Art Ensemble: Andrea Rigano (violoncello), Francesco Colletti e Federico Brigantino (violini), Giorgio Chinnici (viola), Giovanni Volpe (violoncello), Cinzia Guarino (clavicembalo), Paolo Rigano (chitarra, uod e liuto). Assistente alla regia è Silvia di Giovanna, i video e gli effetti speciali sono di Veronica Randazzo e le ombre di Chiara Cumignano con la collaborazione di Gabriele Prestifilippo.