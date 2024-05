"La Pupa si ricrea 1924-2024", la mostra a Palazzo Sant'Elia

Il mosaico “La Pupa del Capo” fu realizzato per volere del panettiere Salvatore Morello, come insegna commerciale per la sua attività, e installato agli inizi del ‘900 al piano terra del Palazzo Serenario, all’interno del mercato del Capo. Il mosaico, raffigurante Demetra, dea del grano e della fertilità, che sorregge fasci di grano e papaveri, è uno splendido esempio di stile Liberty palermitano che ricorda l’Art Nouveau di Gustav Klimt. Dopo il crollo del palazzo seicentesco che lo ospitava e l’abbandono della bottega, per salvare il mosaico dall’incuria e dallo stato di degrado in cui si trovava, il mosaico fu rimosso da palazzo Serenario, messo in sicurezza, ed infine restaurato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Il restauro si è concluso nel 2016 e il mosaico è esposto nella sala d’ingresso del Museo di Palazzo Ajutamicristo, in via Garibaldi, in attesa di tornare nella sua vecchia sede. La “Pupa del Capo” è stata scelta come simbolo della mostra “Palermo Liberty. The Golden Age”, in corso presso la Fondazione Sant’Elia, perché rappresenta un esempio unico di quella commistione fra arte colta e cultura popolare che è una delle caratteristiche del Liberty a Palermo. Appuntamento il 16 maggio alle 18.

Gallery