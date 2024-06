Lucia Ievolella presenterà il romanzo "A Birobidžan io ci sono nato. Storia di un ebreo a metà nella prima Israele"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il prossimo 4 ottobre, presso la biblioteca comunale palermitana, incastonata nella splendida cornice di Villa Trabia, con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, la Professoressa Lucia Ievolella, il cui padre Vito, Maresciallo dei Carabinieri, fu vigliaccamente assassinato dalla mafia per via delle scottanti indagini dallo stesso portate a termine con decine di indagati, presenterà “A Birobidžan io ci sono nato - Storia di un ebreo a metà nella prima Israele”, il nuovo romanzo dello scrittore romano Eugenio Cardi, in libreria da settembre 2024, romanzo storico che si occupa di un argomento molto particolare e per la gran parte misconosciuto: infatti pochi sono a conoscenza del fatto che la prima Israele non è nata lì dove sappiamo essere oggi ma è nata ben 14 anni prima in una terra desolata e paludosa, infestata di zanzare, nell'angolo dell'estremo oriente russo e per la precisione nella regione siberiana di Birobidžan, al confine con la Cina, a 8000 km da Mosca, lì dove Stalin pensò di inviare e confinare la gran parte degli ebrei russi. Il protagonista di questo nuovo romanzo di Cardi è Isaac Kaluv, ultimo discendente in linea retta di una famiglia di ebrei askenaziti, l’unico della famiglia ad esser nato a Birobidžan: abbandonato alla nascita dai propri genitori, è cresciuto in unica compagnia di suo nonno Jacob (ebreo tradizionalista e libertario, convinto antisionista, forte avversatore del Luteranesimo, contrario alle idee propagandate dalla corrente ebraico-socialista), giunto quale ultima destinazione a Birobidžan dopo un lungo peregrinare per mezza Europa. Isaac è giovane, cinico, ironico, donnaiolo, ambizioso, furbo, freddo e distaccato calcolatore. Formalmente impiegato d'ordine del servizio telegrafico di Stato, è in realtà un agente segreto al servizio del KGB. Il romanzo è pubblicato dal Gruppo Santelli ed è distribuito da Messaggerie Libri. Prefazione di Gisella Ruccia, videoproducer de “Il Fatto Quotidiano”.

Eugenio Cardi, autore di numerosi romanzi e racconti pubblicati sia nel tradizionale formato cartaceo che in formato digitale (Ebook), sia in Italia che all’Estero (Francia, Spagna, Canada, Argentina), è laureato in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale) presso l’Università degli Studi di Perugia ed ha un lungo trascorso in ambito associazionistico e volontaristico, in particolare nei settori CARCERI, IMMIGRAZIONE e MINORI IN DIFFICOLTA’. Vive e lavora a Roma ed è autore tra l’altro del romanzo di denuncia sociale contro l’abuso sessuale infantile “Irene F. Diario di una borderline”, presentato sia presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati che presso il Senato della Repubblica. Lucia Ievolella: "Mio padre era uno spirito libero che aveva due compagni di viaggio, il senso del dovere e il senso dello Stato".