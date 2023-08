La musica travolgente dei Tamuna apre la settima edizione di Roccamaris

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Saranno i Tamuna e l'energia travolgente del loro woodrock ad aprire la VII edizione di “Roccamaris. Incontri d'estate al Castello”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Campofelice di Roccella e dall'Associazione Roccamaris APS. La band propone una musica dalle sonorità antiche ma allo stesso tempo estremamente contemporanee, facendo interagire la musica popolare siciliana con la black music, il rock, il reggae e il pop, il dialetto siciliano con l’inglese e l’italiano creando un universo sonoro inedito. Anche il loro nome è un omaggio alla contaminazione tra culture e in georgiano significa portatori di pace. I Tamuna, nati e cresciuti nel cuore di Palermo, nel triangolo formato dai quartieri della Kalsa, Zisa e Noce, traggono l’humus delle proprie canzoni dal groviglio di suoni e colori che caratterizzano la tradizione siciliana. La popolare band palermitana è attiva dal 2012 e ha ricevuto diversi riconoscimenti. “Ciuscia”, il primo singolo e video ufficiale realizzato dalla band, è stato vincitore del Contest Edison Change The Music nel 2013, conquistando la giuria composta da Piero Pelù, Boosta dei Subsonica e Franco Mussida della PFM. Questo successo li ha portati ad esibirsi a Londra, al Dingwalls Club di Camden Town con i Modena City Ramblers. Nel 2014 partecipano al Premio Andrea Parodi aggiudicandosi il Premio Della Critica ed il Premio come Migliore Interpretazione. Nel 2016 si esibiscono all’Auditorium Parco Della Musica di Roma conquistando il prestigioso Premio De Andrè con “Accussì”. L'appuntamento con la musica dei Tamuna è venerdì 11 agosto 2023 alle 21 al Castello di Campofelice di Roccella (PA).