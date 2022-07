La musica italiana più autentica a Terrasini, Patrizia Laquidara in concerto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Evento F-Tim Eco tourism live, Fondazione Tim, venerdì 29 luglio Anfiteatro Villa a Mare Terrasini, ore 21, biglietti su www.ftimusic.it o su App Store e Google Play Scarica app. Patrizia Laquidara presenta il progetto "Canzoni": "Rischiamo di dimenticarlo, ora che il nuovo millennio viaggia veloce tra disincarnati suoni virtuali. Ma il Novecento non è stato forse il secolo della canzone? Se provassimo a mettere insieme, in fila una dopo l’altra, una manciata di canzoni otterremo il più esauriente, variopinto, veritiero romanzo del Novecento" (Gino Castaldo).

"Canzoni", un viaggio attraverso la canzone moderna, di e con Patrizia Laquidara in sestetto. Cantautrice e scrittrice, Patrizia Laquidara è tra le figure più brillanti e poliedriche della musica d’autore italiana contemporanea. Definita dalla critica "una firma talmente personale da risultare unica", esordisce nella tredicesima edizione del "Premio città di Recanati" e vince i premi per la miglior interpretazione, quello per la miglior musica ed il premio della critica. Il suo primo album, "Indirizzo portoghese", arriva nel 2003 e le vale l’invito al Festival di Sanremo nella categoria "nuove proposte", durante il quale si aggiudica il premio Alex Baroni per la migliore interpretazione oltre al Premio della critica Mia Martini. Il sestetto: Patrizia Laquidara voce, Davide Repele chitarre, Davide Pezzin basso elettrico, Thomas Sinigallia fisarmonica, Francesco Ganassin fiati e Davide "danzi" De Vito batteria.