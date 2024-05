La forza delle donne, spettacolo e mostra contro la violenza di genere ai Cantieri Culturali

Il contributo dell'ecosistema scolastico è essenziale per sensibilizzare e informare i giovani, fin dalla scuola primaria. L’ICS Montegrappa-Sanzio ha promosso una serie di eventi contro la violenza, per valorizzare il ruolo dell’istruzione nel favorire il rispetto reciproco. La nostra scuola organizza e programma da anni moltissime iniziative che vanno dalla protezione delle donne che subiscono violenza alla prevenzione di fenomeni di questo tipo.

In particolare, tra le iniziative di maggiore spicco, va citato il progetto “La forza delle donne” Strategie contro la violenza di ogni "genere", pari opportunità e comportamenti alternativi nella gestione dei conflitti finanziato dalla Regione siciliana, assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, all’interno del Progetto ministeriale “Arte di ogni Genere” Interventi per la promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze – sperimentazione di modelli didattici per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado e le classi quinte della scuola primaria ma anche e soprattutto i docenti, familiari e personale ATA con seminari e incontri di formazione sulla tematica “La gabbia del patriarcato” liberarsi della violenza per una nuova maschilità gentile.

La manifestazione finale si terrà giorno 10 maggio alle ore 16 presso il Cinema De Seta ai Cantieri culturali della Zisa e vedrà i prodotti finali dei laboratori di storytelling , grafica, musica e drammatizzazione curati rispettivamente dall’associazione “Noi uomini a Palermo contro la violenza sulle donne”, l’associazione” Arvis – Arti visive - Palermo”, dal prof. Luigi Napolitano, dal prof. Giovanni Scalici, dalla prof. ssa Giovanna Lo Nigro e con il coordinamento della prof.ssa Giuseppina Calascione.