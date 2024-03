Giovedi 21 marzo per l’intera mattinata si svolgerà all'istituto Leonardo Sciascia, in via Francesco De Gobbis, 13, la Festa di Primavera di Sport Hub. Sono stati invitati gli allievi dell’Istituto, i partecipanti alle attività, i rappresentanti degli enti e delle associazioni partner del progetto. Il progetto è realizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Cives nell’ambito della misura Sport nei Quartieri, finanziata dal Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute SpA e nasce per dare risposta alle problematiche presenti nel quartiere. Sport Hub mira a rafforzare le iniziative volte ad incrementare le azioni e gli spazi di aggregazione e di inclusione; è un progetto sociale, sportivo ed educativo, un programma ideato affinché lo sport diventi nella periferia della nostra città un diritto di tutti.

L’obiettivo è di incoraggiare i residenti del quartiere, dai 6 anni agli over 65, nella promozione di sani e corretti stili di vita. I partner pubblici del progetto sono: Ministero della Giustizia, Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo, Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone, Istituto Comprensivo

Statale Leonardo Sciascia. I partner che, insieme all’associazione capofila Cives, condurranno le attività del progetto sono: Laboratorio Zen Insieme APS, ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale, ASD Circolo Culturale Nuova Società, ASD Palermo APS, SSD Albaria, SSD Mondello Fitness.

Il progetto garantirà la realizzazione di numerose attività gratuite, da realizzarsi nell’arco di due annualità, nello specifico:

? programma di attività sportiva per bambini/e ragazzi/e, donne e uomini e over 65;

? centri estivi;

? doposcuola pomeridiani;

? incontri con nutrizionisti e testimonial;

? corsi di formazione rivolti agli operatori del progetto;

? visite didattiche e incontri presso MiniMupa Garden – Fattoria Didattica di Palermo

? attività specifiche finalizzate all’inclusione di bambini/e - ragazzi/e con disabilità;

? attività in favore di minori in area penale e minori stranieri.

Le attività si svolgeranno in diverse sedi, tra le quali i due Istituti Scolastici partner del progetto.