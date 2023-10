La Domenica Favorita ancora una volta in trasferta: stavolta si va a Ficuzza

Dopo la grande partecipazione domenica scorsa a Piano Battaglia con 2.500 visitatori nel primo appuntamento oltre i confini del Parco della Favorita, “La Domenica Favorita” fa il bis con un altro evento straordinario fuori dalla città di Palermo e sbarca alla Real Casina di Caccia del Bosco della Ficuzza (Corleone). L’appuntamento è per domenica 22 ottobre a partire dalle 10 fino alle 13.30. Ancora una volta sport, visite naturalistiche, giochi per bambini, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta animeranno l’area verde davanti allo storico palazzo reale sito nella frazione di Corleone.

La quinta edizione della manifestazione ludica-sportiva e culturale promossa dal Comune e dalla Città metropolitana di Palermo, e patrocinata dal Comune di Petralia Sottana, dal Comune di Corleone, dall’Ente Parco delle Madonie, dai Rangers e dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale della Regione Siciliana proseguirà con l’ultimo appuntamento il 5 novembre al Parco della Favorita.

Anche nella frazione corleonese il format prevede un ricco palinsesto di attività ludiche, sportive e culturali (consultabile sul sito ladomenicafavorita.com) grazie alla partecipazione di decine di istituzioni, fondazioni e associazioni. Le attività si concentreranno principalmente nelle aree antistanti e retrostanti la Real Casina di Caccia.

Spettacoli ed eventi

Alle 12 la Fanfara del 12° reggimento dei Carabinieri si esibirà in concerto. Tantissime le attività per i bambini. Il Corpo dei Vigili del Fuoco sarà presente con lo spettacolo “Pompieropoli” che consentirà ai più piccoli di vivere l’esperienza di essere un pompiere. La grande novità è rappresentata dall’associazione Lipu che nel Centro di Recupero Fauna Selvatica di Bosco Ficuzza, insieme al Nucleo Cites dell’Arma dei Carabinieri, libererà dei rapaci feriti dai bracconieri e poi curati dai membri dell’associazione.

Giochi, sport, laboratori e visite naturalistiche

Il Fai insieme al Fai Giovani organizza una passeggiata ad anello dal Piazzale di Ficuzza alla stazione omonima con alcuni spunti di riflessione sul tema del viaggio. Minimupa ha programmato l’escursione teatralizzata per famiglie “Il Pulpito del re” lungo l’antica ferrovia e varie attività per conoscere e scoprire le meraviglie nascoste del bosco. Tra i tanti laboratori si segnalano quello teatrale sui miti realizzato da TconZero e la narrazione animata e itinerante della fiaba di Biancaneve organizzata da Narrabosco. E poi letture per bambini, scacchi e Chess boxing. Ritorna, inoltre, la degustazione di olio proposta da Oleum e Coldiretti. Non mancherà il dog village dell’Acs (Associazione Cani Salvataggio), l’animazione itinerante del Genio della Lampada, il laboratorio di disostruzione pediatrica di Salvamento Agency.

Programma salute e benessere

Dopo gli importanti numeri registrati nei primi due appuntamenti con oltre mille prestazioni effettuate, i camper dell'Asp 6 approdano anche a Ficuzza dove sarà allestita un’area dedicata alla salute e al benessere. All'interno dei camper sarà possibile effettuare gratuitamente screening oncologici, vaccinazioni, microchippatura dei cani per la prevenzione del randagismo e sportello amministrativo per operazioni cambio medico. Nell’area diverse associazioni si occuperanno anche di informazione e sensibilizzazione.

I mercoledì didattici per le scuole

Anche quest’anno tornano i mercoledì didattici delle scuole, un ciclo di appuntamenti e incontri riservati agli studenti di alcuni istituti della città alla scoperta del parco della Favorita. Nei primi tre mercoledì si è registrata una grande partecipazione da parte delle scuole. L’associazione Guide turistiche italiane e la cooperativa Minimupa, proporrà ai ragazzi e ai docenti la visita al piano nobile della Villa Niscemi e una serie di passeggiate con i responsabili della Riserva naturale orientata Monte Pellegrino. Nell’atrio di Villa Niscemi, l’Aps “Movimento per la salute dei giovani”, a tutti gli allievi muniti di liberatoria e sempre gratuitamente, gli elettrocardiogrammi. A tutti i partecipanti sarà offerta da Coldiretti una “agri merenda”. Il format sarà proposto in altri tre appuntamenti: 25 ottobre e poi 8 e 15 novembre 2023.

Informazioni utili

Le attività avranno inizio alle 10 e termineranno alle 13.30. Si invita a parcheggiare il proprio autoveicolo nel parcheggio lungo la via Vittorio Emanuele. Non è possibile parcheggiare in tutta l’area antistante e laterale della Real Casina di Caccia. Tutte le informazioni sugli orari, i luoghi e i numeri utili per le prenotazioni delle visite naturalistiche si trovano sul sito ladomenicafavorita.com.

Indicazioni stradali da Palermo: Autostrada E90 - prendere uscita Villabate per SS121 verso Agrigento per 11 km - usare la corsia di destra per prendere lo svincolo SS118 per Corleone - Bolognetta - Marineo. Giunti al Bivio Lupotto svoltare a sinistra e proseguire fino a Ficuzza, via Vittorio Emanuele.