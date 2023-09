La Domenica Favorita tra arrampicate e rugby all'aria aperta: il programma della prima giornata

Primo appuntamento con La Domenica Favorita: domenica 1° ottobre al Parco della Favorita l'evento inaugurale concentrato tra Villa Niscemi, Palazzina Cinese, Museo Pitrè dalle ore 9 alle 13. Anche per questa quinta edizione il format prevede un palinsesto di tantissime attività ludiche, sportive e culturali, (consultabile sul sito ladomenicafavorita.com) grazie alla partecipazione di decine di istituzioni, fondazioni e associazioni. Per il primo appuntamento il Parco non sarà chiuso al traffico. Si alterneranno diverse attività rivolte ai bambini a quelle culturali e sportive.

Programma kids e sport

Tantissime le attività ludiche e sportive per i più piccoli. Tra le attività sportive ci saranno l’arrampicata su una struttura artificiale, il basket, il rugby, le attività per i cani del Dog Village e l’open day sulla guida sicura in bicicletta. E ancora tiro alla fune, corsa coi sacchi, torri e giochi con la palla, atelier creativi e teatrali, letture, yoga e karate kid, percorsi in bici, safari e passeggiate nel bosco e animazioni itineranti.

Programma cultura

Tre le attività culturali, le visite guidate del Fai a Villa Niscemi e alla Palazzina Cinese e il percorso storico e ambientale nel parco della Favorita con i Rangers.

Programma salute e benessere

Un’area dedicata alla salute ed al benessere con la presenza dei camper dell’Asp 6 che effettueranno gratuitamente screening oncologici, vaccinazioni, microchippatura dei cani per la prevenzione del randagismo e sportello amministrativo per operazioni cambio medico. Nell’area diverse associazioni si occuperanno anche di informazione e sensibilizzazione.

Plastic Free al parco della Favorita

Per la prima volta il programma de “La Domenica Favorita” ospiterà un’attività di clean up del parco organizzata dai volontari di Plastic Free, nella giornata nazionale dell’associazione che promuove la sensibilizzazione verso i temi ambientali (10.30-12.30). Tra i laboratori spiccano il percorso di analisi sensoriale dell’olio organizzato da Oleum Sicilia e Coldiretti e la rigenerazione delle biciclette recuperate dalla strada.

Concerti della Massimo Kids Orchestra e istituzioni

Alle 9.30, la messa della cappella del museo Pitrè inaugurerà le attività delle istituzioni e delle forze dell’ordine che anche quest’anno arricchiranno il programma della manifestazione nell’area della Palazzina Cinese e del museo Pitrè. Da qui partirà la fanfara dei Bersaglieri e la marching band della Massimo Kids Orchestra del Teatro Massimo.

Informazioni utili

Per l’appuntamento di domenica 1 ottobre il parco della Favorita non sarà chiuso al traffico. Tutte le informazioni sugli orari, i luoghi e le eventuali prenotazioni delle attività si trovano sul sito ladomenicafavorita.com. Per garantire la manifestazione ci sarà il divieto di sosta in piazza dei Quartieri dalle 8 alle 17. I servizi igienici sono a Villa Niscemi, nello spazio antistante al Museo Pitrè.