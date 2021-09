Cultura, natura, sport e intrattenimento: si ri-comincia con "La domenica Favorita"

Prende il via con domenica 26 settembre l'edizione 2021 de La Domenica Favorita. Cultura, natura, sport e intrattenimento i temi delle attività, a cura dei 70 partner presenti, che animeranno il Parco che dalla pianura arriva fino a 600 metri di altezza, e che unisce Palermo alla costa nord e alla spiaggia di Mondello.

La giornata, come nelle scorse edizioni, si aprirà alle 10 con la Celebrazione Eucaristica all'interno della Cappella del Museo Pitrè, al termine della quale si esibirà la Banda Meccanizzata Brigata Aosta, il complesso bandistico dell’esercito italiano composto da 40 elementi che opera nelle maggiori manifestazioni nazionali ed internazionali che eseguirà l'inno nazionale.

A Villa Niscemi sarà allestita l’Area Salute, a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ASP 6, dove si potrà usufruire gratuitamente dei seguenti servizi:

Vaccinazione anti Covid, sia la prima sia la seconda dose, senza prenotazione e con accesso diretto

Rilascio Green Pass

Screening mammografici 50/69 anni

Screening colon retto 50/69 anni distribuzione Sof Test

Screening tumore collo dell'utero 25/64 anni

Oltre alle attività delle istituzioni fino alle 13.30 si potrà assistere e mettersi alla prova in numerosi Sport, tra questi:

l'arrampicata su torre a quattro facce di difficoltà crescente in compagnia di Scalart,

il ciclismo e le gare in bicicletta con Sicycling Tours e Agt con Favorita Bike Tours e CiclOfficina Palermo, Monte Pellegrino asd e Sgambate Palermo con la Rando d’Autunno

il FitRow e le lezioni individuali con Telimar

il Parkour e il Kung Fu con le dimostrazioni degli atleti e le lezioni prova di Uniparkour

il Rugby maschile e femminile con Rugby Palermo e Palermo Rugby Ladies che proporrà la Festa del Rugby

gli Scacchi e il Chess Boxing, nuova disciplina sportiva che vedrà la partecipazione anche del presidente nazionale della Federazione Scacchi Pugilato, con TurismoSicilia e Tc3 Palermo

lo Street Cricket con l’associazione dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone

il Trial Running e il Walk & Dog Trail con Now Team e la Corsa lungo i sentieri della favorita con Palermo ore 13.30

Inoltre presso la Palazzina Cinese ci sarà Esposizione statica di mezzi Rappresentanza, con il personale del Nucleo Usar Urban (Search And Rescue) e del Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco.

Eccezionalmente per questo primo appuntamento, il Parco sarà aperto al traffico, e che pertanto le attività previste si concentreranno su un’area limitata compresa tra Villa Niscemi, Palazzina Cinese, Giardino Ignazio Florio, Case Rocca e viali interni al Parco. Per le successive domeniche in programma, 3,7,14 ottobre e 7 novembre, le attività si svolgeranno nell’intera area del Parco che verrà chiuso al traffico. Per il consultare il programma completo: www.ladomenicafavorita.com.

