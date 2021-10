Dall'arrampicata su una torre alta 8 metri alla "wellness experience": torna La Domenica Favorita

Ritorna con il 3° appuntamento dell’edizione, La Domenica Favorita, l'imperdibile appuntamento domenicale all'insegna di cultura, natura, sport e intrattenimento, all'interno del più grande parco urbano d'Italia, nonché l'unico al mondo inserito in una riserva naturalistica.

Anche per domenica 17 ottobre dalle 8.30 alle 14.30 il Parco sarà chiuso al traffico per dare modo ai partecipanti di fruirne al meglio, e come sempre sarà attivo il servizio navetta gratuita per spostarsi nelle varie aree e seguire le numerose attività di cui vi segnaliamo:

Area attività istituzionali

alle 10,30, presso la piazza antistante il Museo Pitrè, la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri dell'Esercito darà il via alle sue esibizioni che si svolgeranno in movimento tra le vie del Parco nel corso della mattinata.

Area laboratori, workshop e ambiente

#nolittering - Prima raccolta anti-littering La Domenica Favorita. Per contrastare l'abbandono indiscriminato di piccoli rifiuti negli spazi pubblici. Questa attività, a cura di ACSI Delegazione Area Metropolitana Sicilia Occidentale FAI Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Palermo Plastic Free Odv Onlus, si svolgerà presso Villa Niscemi e nelle aree limitrofe. Ad ogni partecipante sarà omaggiata una t-shirt straPapà e verranno consegnati guanti di protezione.

Teatrohomecoming propone presso Villa Niscemi il Corso di recitazione, gioco, scoperte e creazioni per lo sviluppo dell'emotività̀ nei bambini e nei ragazzi, dedicato ai bambini e ragazzi in età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Alle 11,00 presso La Sala delle Carrozze a Villa Niscemi, segnaliamo la presentazione del libro di Giuseppe Caramola “Parlano di te”, i cui proventi saranno devoluti interamente all’Associazione Italiana LOtta ai Tumori Ovarici.

Area salute e benessere

Presso il viale di Villa Niscemi continua il servizio Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ASP 6 che prevede: Vaccinazione Anticovid: siero Pfizer, sia prima sia seconda dose, senza prenotazione e con accesso diretto; rilascio green pass; screening mammografico 50-69 anni; screening colon retto 50-69 distribuzione Sof test; screening tumore collo dell’utero 25-64 anni di età.

Area spettacoli

Alle 10,30 Atrio Villa Niscemi l’esibizione dell’Ensemble ottoni e Percussioni Massimo Youth Orchestra a cura della Fondazione Teatro Massimo

Alle 11,30 Ensemble di tromba diretta dal maestro Nicola Genualdi a cura del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti

Dalle 11,15 con primo appuntamento area antistante Museo Pitrè Scialata Folk Picciotti della Lapa a cura del Teatro Ditirammu

Alle 12,30 presso il Campo Ostacoli, la travolgente comicità di Antonio Pandolfo a cura di Sicilia Cabaret

Area sport e giochi

Presso il Campo Ostacoli a partire dalle 10,30 le numerose attività wellness experiences per adulti e bambini a cura di Palestre Body Studio

Eccezionalmente di domenica, per La Domenica Favorita Parkrun Global Ltd.

Con partenza alle 10,00 da Case Rocca, Corsa/camminata di 5 Km all’interno del parco della Favorita gestita dai volontari. (i tempi saranno cronometrati, i minori dovranno essere accompagnati).

Dalle 10,00 presso Villa Niscemi Arrampicata su torre alta 8 metri a quattro facce di difficoltà crescente, a cura di Scalart SSD. Lo staff fornirà̀ sia l'imbracatura necessaria sia l'assistenza per tutto il percorso dell'arrampicata.

Area visite culturali e naturalistiche

Giornate FAI d'Autunno 2021 sceglie La Domenica Favorita e i sui suggestivi luoghi. Visite guidate a cura del FAI Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Palermo. Visite a Villa Niscemi, Scuderie Reali e lo Stadio Comunale Renzo Barbera

Si ringraziano i sostenitori istituzionali Comune di Palermo e Città Metropolitana di Palermo e gli sponsor AMG Gas, Conca D’Oro e Riolo Autostore. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono consultabili sulle pagine social e sul sito www.ladomenicafavorita.com.

