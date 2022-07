La domenica che canta al Pietra Campana di Isola delle Femmine

Format del fine settimana non si cambia. Proprio quello fatto di cena e musica, per allettare la clientela che ama trascorrere la serata vista-mare.

Nuovo esperimento c replica di “La domenica che canta”, il 31 luglio al Pietra Campana in viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine. La serata inizierà alle 20. E naturalmente si parte dal cibo. Si potrà scegliere tra l’aperitivo a base di grigliata di carne o di pesce, accompagnati dai suoni al mixer del dj, che farà ascoltare canzoni tricolore. Alle 22 saliranno sul palco i Treephase. In scaletta brani rock, pop, blues, reggae, soul, dance, swing e tutte le hit del momento. L’appuntamento è organizzato dal Dorian.