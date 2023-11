Teatro Politeama, concerto dedicato alla violenza sulle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Concerto dedicato alla violenza sulle donne domenica 26 novembre ore 17,00 al Teatro Politeama eseguito dall’orchestra di 70 elementi “La nuova Generazione” diretta dal Maestro Giovanni La Mattina La serata organizzata dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza e per la legalità, coinvolgerà tutti coloro che a vario titolo si occupano del contrasto alla violenza di genere alla presenza del Presidente della Regione Renato Schifani, del Sindaco Roberto Lagalla, della Presidente della Commissione bicamerale femminicidio Martina Semenzato e delle autorità civili e militari. Informazione, riflessioni, testimonianze, si farà un bilancio delle nuove linee guida per l’introduzione nelle scuole dell’ora dedicata alla educazione sentimentale, e si parlerà del codice rosso rafforzato con il consigliere della Corte d’appello del Tribunale di Roma Valerio De Gioia, altri esponenti della magistratura: Antonio Balsamo, Daniela Troja, Giulia Amodeo Interverranno I dirigenti e gli studenti delle scuole: Liceo Regina Margherita, del Liceo classico Umberto 1, dell’Istituto Giovanni XXXIII di Trabia, del Convitto Nazionale Giovanni Falcone, del Liceo Linguistico Ninni Cassarà, dell’Istituto superiore Pertini, dell’Ipseooa Pietro Piazza, delle Presidenti delle associazioni della rete antiviolenza sul territorio, Mete Onlus, Amoru’, Life and Life, cooperativa Etnos, Mille colori Onlus del centro Lia Pipitone, dell’Asp, e del centro Padre Nostro del Beato Don Pino Puglisi che per l’occasione riceverà dall’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza ,una donazione per lo sportello antiviolenza di Brancaccio e per il centro giovanile Young Lab.

Si parlerà con il consigliere delegato di Fidimed Nino Salerno , del Mediocredito di libertà a favore delle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare , strumento indispensabile all’indipendenza economica dopo la denuncia delle vittime di violenza. La serata sarà condotta a piu’ voci dalla giornalista Giovanna Cirino, dall’Avvocato romano Lupa Volpe, Presidente dei giovani matrimonialisti italiani ,e dalla Presidente dell’Inner Wheel Palermo Normanna e del Pool antiviolenza e per la legalità Angela Fundaro’ con le letture dell’attrice del Teatro Biondo Chiara Peritore. Non mancheranno le testimonianze di vittime di violenza, e il ricordo a Marisa Leo , uccisa nell’ottobre scorso, ritireranno la targa in memoria l’associazione Donne del Vino e il ricordo di Giulia Ceccherin con il collegamento con la sorella Elena La serata è patrocinata dal Comune di Palermo, Città Metropolitana, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Medici, con il sostegno di: Legacoop Sicilia, Federfarma, Fondazione Sicilia, Banca del Fucino, Aeroporti Gesap, con la partecipazione dei club service Rotary club Palermo, Inner Wheel Palermo Mondello e Inner Wheel club di Sciacca Terme, della associazione Cassaro Alto. L’ingresso è gratuito e libero a tutti per le 16,45