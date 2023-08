La Cattedrale di notte, visite serali a Cefalù per la festa del Santissimo Salvatore

Aria di festa a Cefalù per i festeggiamenti del Santissimo Salvatore, i più attesi nella cittadina normanna. La Cattedrale si illumina a festa per l'occasione. Giorno 3 agosto la visita serale, dalle 21 alle 24, darà accesso al percorso completo con le Torri ed i Tetti della Cattedrale, la Sacrestia, il Tesoro, il Salone Sansoni, la Cappella Vescovile, il Chiostro Canonicale e l’Osterio Magno. Il costo per la visita complessiva di tutti i luoghi è di 12 euro (ridotto 9 euro). Un'occasione unica per ammirare la bellezza ammantata dalla luce straordinaria della luna.

Lasciati incantare dalla straordinaria Esperienza di vivere gli Itinerari della Cattedrale in notturna. Il panorama della città illuminata sarà visibile dalle bifore delle alte Torri così come lo storico quartiere medievale che si affaccia a sud della Basilica. Un'atmosfera unica ti accompagnerà alla scoperta del prezioso tesoro. Concludi la visita con lo straordinario Chiostro canonicale, il silenzio e la magia che scaturiscono da questo luogo renderanno la tua esperienza carica di emozione.