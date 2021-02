Collesano, dove la "cassatina" è la regina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le Madonie sono sempre state sinonimo di buon cibo. Collesano non fa eccezione e tra le tante delizie che propone c’è anche la Cassatina: un dolce piccolo, dal gusto avvolgente e inebriante, che, come una donna, conquista l’avventore con la sua sensualità (la ciliegia), la dolcezza (la crema di ricotta), la morbidezza (il pan di spagna), l’eleganza (la glassa) e la sua delicata forza (la conca di pasta frolla). Oggi, il dolce creato agli inizi del ‘900 da Mastru Gnaziu Civello, è diventato un progetto che coinvolge le pasticcerie Civello, Le Delizie di Benedetta, Lounge Bar Sport e il Comune di Collesano. Una idea tutta al femminile che mira ad inserire la deliziosa Cassatina tra le peculiarità e gli attrattori del paese madonita conosciuto tra l’altro per la Targa Florio e la ceramica.

Con questa iniziativa denominata "Cassatina, la Regina" le pasticcerie fanno anche resilienza in questo periodo segnato dalla pandemia pensando a nuovi possibili orizzonti da rafforzare appena si tornerà a vivere regolarmente. Protagoniste del progetto sono: Liliana Fullone e Giusy Di Pasquale della pasticceria Civello, Benedetta Lo Forti della pasticceria Le Delizie di Benedetta; Giusy Valenti del Lounge Bar Sport. Con loro anche Giulia Mogavero (comunicazione social), Irene Di Matteo (narratrice), Francesca Di Pasquale (barwoman) e Marika Manto (musicista) Tante le idee delle protagoniste che mirano a fare conoscere questo dolce fuori le mura di Collesano con un appuntamento live streaming fissato per venerdì 19 alle ore 19 e trasmesso dalla pagina facebook (https://www.facebook.com/cassatina)

The Queen-The King è l’evento organizzato dalle pasticcerie in collaborazione con Abi Professional e l’enoteca. È Vino che vedrà anche la presentazione di The King un cocktail d'accompagnamento ideato proprio per l'occasione. La realizzazione curata da Mario Scialabba ed eseguita da Francesca Passafiume, sarà accompagnata dal flauto traverso di Marika Manto.