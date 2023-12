“L’estate che durò una vita – Lampedusa 1954”, presentazione del libro a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Torri del Vento presenta a ore 18,00 presso la Libreria del mare via Cala 50, il libro “L’estate che durò una vita – Lampedusa 1954” di Roberto Giardina.

Un ragazzo di quattordici anni parte da solo per trascorrere l’estate a Lampedusa, isola che pochi ancora conoscono nel 1954. Non è uno spostamento facile per l’epoca, due giorni di viaggio da Roma in treno e per nave, ma il giovane non si meraviglia. Se ne stupirà̀ anni dopo, da adulto, chiedendosi perché́ l’abbiano lasciato andare su quell’isola sconosciuta.

È una storia del Mediterraneo, tra la Sicilia e la Libia, la storia di famiglia che nasconde un piccolo segreto e di un ragazzo che porta un messaggio a lui ignoto. Non si tratta di una rievocazione nostalgica del “come eravamo”, la realtà̀ narrata è l’unica possibile: l’isola vive di pesca allo sgombro, si va a remi o a vela tra fondali incontaminati e venti che cambiano all’improvviso, pochi ancora praticano la pesca subacquea. Un’estate che segnerà per sempre la vita del ragazzo, insegnandogli a capire la natura, prevenire le tempeste e ad ascoltare le donne.