"L'aria del continente" il 20 agosto al Teatro Vito Zappalà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 20 agosto al TEATRO VITO ZAPPALA' di Viale Galatea 6/E Mondello, andrà in scena la compagnia di Vito Zappalà con l'esilarante commedia "L'aria del continente" di Nino Martoglio, rielaborazione in 2 atti di V. Zappalà. Protagonista della vicenda è lo scapolo e benestante Don Cola Duscio (interpretato da Vito Zappalà) che dopo essere stato a Roma, per un'operazione di appendicite, ritorna nella natìa Sicilia "continentalizzato", accompagnato da Milla Milord (Elena Sparacino) una sedicente divetta del varietà. Don Cola ostenta con snobismo la sua nuova cultura con la sorella Mariastela (intepretata da Cinzia Zisa, nipote di Vito Zappalà) assieme al disprezzo per i modi di fare e di pensare del suo paese.

I parenti quali Don Lucino (Calogero Spina) cognato di Don Cola e Michelino (Igor Buscemi) suo nipote, assediano casa Duscio nella speranza di poter corteggiare seppur goffamente e buffamente la bella forestiera, ma la burbera e sospettosa sorella di Cola, Mariastella chiede al delegato del paese (Francesco Italia) di accertare la vera identità della canzonettista. Nell’attesa della risposta della questura di Roma, si scopre che Milla ne sta combinando di cotte e di crude, e che è un’avida avventuriera originaria di Caropepe. Cola, rendendosi conto della propria ingenuità, viene colto da una crisi di rabbia, e superato lo choc, decide di tornare il siciliano che era, cacciando la canzonettista.

Nella commedia non mancheranno le scene comiche e piene di ilarità come da tradizione del teatro siciliano Zappalà. Accanto a Vito Zappalà sarà presente la sorella Grazia Zappalà nel ruolo della sua cameriera. Inoltre Sara Mercadante nei panni di Clementina e Orazio il facchino dell'albergo, interpretato da Cristian Ferla. La regia sarà di Vito Zappalà e la direzione artistica della sorella Teresa Zappalà. Risate assicurate. Info e prenotazioni presso al botteghino del teatro ore 9/13. Telefono 3517859100 Pubblicità evento 3806855802.