"L'amore eterno - Romeo e Giulietta" ai Cantieri Culturali alla Zisa

"L'amore eterno - Romeo e Giulietta", 12 settembre ore 21.30, Averna spazio-open dei Cantieri Culturali alla Zisa. La faida tra Montecchi e Capuleti messa in scena a quattro mani dai registi Giò Di Tonno e Ugo Bentivegna, insieme alle coreografe Valentina Capuano e Simona Di Marcoberardino. Dopo le Madonie e le isole Eolie, arriva il turno di Palermo. Il 12 settembre alle 21.30, nell'Averna spazio-open dei Cantieri Culturali alla Zisa, si esibiranno dodici attori e cinque ballerine per celebrare l'amore eterno di una delle tragedie più celebri di sempre, scritta dal grande William Shakespeare. Gli attori: Alessia di Ranno, Michael Borino, Roberto Vetrano, Caterina Palazzolo, Rosie Lo Bianco, Beatrice Piscopo, Federico Punzi, Fabio Lentini, Francesco Ferrara, Samuele Bentivegna, Marco Siracusa, Andrea Prezzabile. E le danzatrici: Simona Di Marcoberardino, Valentina Capuano, Serenella Colombo, Anna Maria Ferruggia e Maria Chiara Schifano. Per info e prenotazione biglietti 338 493 1828 o 329 922 7069