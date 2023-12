"L'amantide religiosa" al Teatro Al Massimo

“L’amantide religiosa” di Andrea Lombardo e Cesare Biondolillo: vi auguriamo buone feste natalizie così e con enorme piacere ed orgoglio vi invitiamo sabato 23 dicembre alle 18 per assistere ad un’altra produzione teatrale targata Panormos Officina Artistica e vi aspettiamo al Teatro Al Massimo di Palermo.

“L’amantide religiosa” è una commedia pulp teatrale in atto unico originale che ha per protagonisti due serial killer della malavita e un’affascinante ed enigmatica femme fatale, oggetto d’amore e desiderio di entrambi. In un continuo susseguirsi di gag, attentati, fraintendimenti, minacce, e metafore sull’esistenza e sull’onore, il compito che i due malavitosi devono portare a termine per la famiglia sembra arenarsi e soffrire di continui imprevisti, incidenti di percorso e rivelazioni. Essere fedeli ai propri ideali o al proprio cuore? Alle proprie pulsioni o ai propri doveri? La missione che i due sgherri devono svolgere sembra che ad un certo punto stia per compiersi fino a quando…



In scena: Cesare Biondolillo, Riccardo Isgrò, Adriana Siino



Assistente Regia: Marilina Giordano