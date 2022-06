Kinbaku, l'arte erotica del cuore e della mente: la performance di bondage giapponese ai Cantieri Culturali

Marco 7Gatto e Wendy Late, dopo anni di studio con i performer milanesi di Shibari Federico Kirigami e Marta Tenshiko, hanno aperto una scuola a Palermo (la Neko-Do Shibari School) e si esibiscono ospiti della Tattoo Convention ai Cantieri Culturali alla Zisa sabato 4 giugno alle 19.



Kinbaku è il nome con cui viene designata la disciplina della legatura in stile giapponese. Questa parola significa “legame stretto”; a volte si usa anche un suo sinonimo: shibari. Ito Seiu si ispirò a un insieme di tecniche per immobilizzare e torturare i prigionieri. Egli riadattò queste tecniche al corpo femminile, ne rinnovò l’aspetto estetico e trasformò un insieme di tecniche in una vera disciplina. Da Ito Seiu in poi, il bondage giapponese non fu più solo la conoscenza di un complesso di legature codificate. Divenne anche l’attitudine di quello che i giapponesi chiamano “kokoro”, e cioè cuore, spirito, mente.



In quest’ottica quello che importa di più non è il risultato finale, ma le sensazioni provate e condivise da chi lega e dalla persona legata.