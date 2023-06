Yoga, pilates, sup, acqua dance: a Cefalù un fine settimana dedicato allo sport con Kefitness

Il lungomare di Cefalù diventa la splendida cornice per chi ama dedicarsi allo sport e al benessere all’aria aperta. La giunta comunale ha infatti approvato “Kefitness”, la manifestazione interamente dedicata alle attività di fitness più in voga del momento.

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, è in programma un intero weekend in cui sarà possibile godere delle bellezze del borgo normanno e insieme dedicarsi ad attività come lo yoga, il pilates, il sup, l’acqua dance, il cycling e tante altre.

“Siamo felici che il Comune abbia ideato e sostenuto una manifestazione per la promozione delle discipline legate al benessere psicofisico - afferma il sindaco Daniele Tumminello -. Tre giorni di eventi nello splendido scenario di Cefalù che consentiranno agli sportivi di godere delle attività in una dimensione unica”. Le informazioni sul programma e le modalità di partecipazione saranno disponibili sul sito kefitness.it.