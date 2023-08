Il Kalandria riapre dopo quattro anni di assenza: grande evento per la notte di Ferragosto

Il Kalandria riapre dopo quattro anni di assenza dalle scene palermitane e lo fa a modo suo con un grande evento per la notte di Ferragosto. Lunedì sera, 14 agosto, spadroneggerà la musica live del Landolina Quartet e poi grande spazio alla serata anni 70-80-90. Musica evergreen ad opera del dj Sergio Cataldi.

La struttura si trova in via Plauto a Sferracavallo, nella posizione dell'ex Terrazze dei Candelai. Da qui si può godere di uno dei tramonti più suggestivi della città in quanto il sole tramonta perfettamente dietro l'isolotto. Aperitivi rinforzati a base di pesce e cruditè, musica, divertimento. Prima del grande evento di Ferragosto ci sarà - sabato - una serata tributo dedicata ai mitici Queen.