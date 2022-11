Just Beat It, la rassegna musicale collaterale al Beatfull Festival sul palco del Noz

Venerdì 18 novembre torna "Just Beat It", la rassegna musicale collaterale al Beatfull Festival. Nello spazio di Noz (Nuove Officine Zisa) all'interno dei Cantieri Culturali andrà in scena una dancefloor di estrema qualità che vedrà alternarsi in consolle producers e deejay siciliani ma distinti per caratura nazionale e internazionale.

Gli headliners saranno infatti dj Delta, partito da Alcamo e vincitore della settima edizione del contest nazionale "Red Bull Thre3Style" che gli ha permesso di volare coi suoi dischi fino a Santiago del Cile per la finale mondiale a rappresentanza dei disc jockey italiani. Nei suoi mixtape generi trasversali e remix originali di grandi classici nazionali e internazionali hanno fatto ballare migliaia di persone in tutto lo stivale.

Da Milano, ma di origine trapanese anche lui, si esibirà Gheesa, producer e beatmaker dell'etichetta Macro Beats Records, famoso per la profondità dei suoi bassi e distinto per importanti produzioni come quelle per Ghemon, Picciotto e per gli Shakalab. Prima di loro toccherà a Pisk, orgoglio palermitano, già componente del gruppo internazionale Swingrovers e talentuoso producer di genere elettronico.

Ad aprire le danze si alterneranno anche Pellerito, giovane producer palermitano presente su tante produzioni del famoso format hip hop "Real Talk", prima di lui toccherà a Valentino (tra i producers della crew Gorilla Sauce) e a SoniqPhil (famoso per un recente live set al Nautoscopio di Palermo).

La serata è organizzata a supporto dell'etichetta musicale "Lo Stata Dell'Arte", fondata da Christian "Picciotto" con focus di formazione musicale e sociale che tende a produrre e valorizzare una decina di talenti locali, l'incasso della serata sarà devoluto a questo progetto. A sostenere la realizzazione dell'evento è fondamentale il supporto di "Skip La Comune" , dell'Associazione Culturale DB e del format Paleremo Suona. Inizio alle ore 21, ingresso 10 euro.