Siete pronti per un viaggio nella preistoria con Jurassic Expo in Tour?

La prima mostra itinerante di Dinosauri in Italia con uno spettacolare allestimento immersivo che la trasforma in un vero e proprio scenario preistorico. Protagonisti indiscussi sono sempre i dinosauri e gli altri animali preistorici.



Tanti modelli, tutti ricostruiti fedelmente e rigorosamente a grandezza naturale, alcuni dei quali in movimento oltre ad essere di dimensioni gigantesche, ci raccontano la loro storia e l'evoluzione della vita sulla terraferma e nei mari.

Spiccano i rettili preistorici più famosi e conosciuti, come: il Tyrannosaurus-Rex, lo Spinosauro ed il Velociraptor.



Non mancano le ricostruzioni dedicate ai resti fossili e agli scheletri di animali enormi e letali vissuti milioni di anni fa.

65.000.000 di anni fa, un meteorite grande come una montagna si abbatté sulla Terra, innescando una serie di eventi catastrofici che annientarono il 75% delle forme di vita esistenti.

Scomparirono per sempre anche i giganteschi dinosauri che avevano dominato il Mesozoico ed il Giurassico, vere e proprie icone della Preistoria come il Tyrannosaurus Rex e il Triceratops.



Attraverso spettacolari modelli animatronics (robot in movimento) a grandezza naturale, fossili, calchi e pannelli, la mostra “” racconta la storia della vita sulla Terra focalizzandosi sul tema dei grandi animali estinti. Una mostra per tutti, sia adulti che bambini e bambine di tutte le età - per guardare e stupirsi, scoprire ed incuriosirsi, leggere e approfondire, divertirsi ed imparare.