Jurassic expo, a piazzale Giotto dinosauri e animali preistorici a grandezza naturale

Un'avventura indimenticabile per tutta la famiglia tra grandi creature animate ormai estinte. Sbarca a Palermo il "Jurassic Expo in Tour", la più grande mostra itinerante di dinosauri animatronic e fossili a dimensioni reali.

Si tratta della prima grande mostra itinerante di dinosauri in Italia con uno spettacolare allestimento immersivo che la trasforma in un vero e proprio scenario preistorico. Il "Jurassic Expo" è aperto al pubblico da domenica 5 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 presso la grande tensostruttura allestita nello spazio di Piazzale Giotto.

Protagonisti indiscussi sono sempre i dinosauri e gli altri animali preistorici. Grandi e piccini potranno immergersi così in un mondo degno delle più celebri pellicole cinematografiche, tra le diverse specie di animali preistorici in movimento da vedere e ascoltare. Tanti modelli, tutti ricostruiti fedelmente e rigorosamente a grandezza naturale, alcuni dei quali in movimento oltre ad essere di dimensioni gigantesche, ci raccontano la loro storia e l’evoluzione della vita sulla terraferma e nei mari.

Spiccano i rettili preistorici più famosi e conosciuti, come il Tyrannosaurus-Rex, lo Spinosauro ed il Velociraptor. Non mancano le ricostruzioni dedicate ai resti fossili e agli scheletri di animali enormi e letali vissuti milioni di anni fa. È consigliato presentarsi in cassa almeno 15 minuti prima dell'orario di accesso alla mostra per ricevere i biglietti a fronte del pagamento dell'importo rimanente. La prenotazione non può essere modificata.

