"Jovanotte", tributo alle canzoni di Jovanotti sulle terrazze dell'Open Sea Dorian

Il cantante, il rapper, il cantautore. Ma anche il conduttore tv, lo scrittore, l’intrattenitore e l’opinion leader. Se in Italia c’è da identificare artisti eclettici, Lorenzo Jovanotti Cherubini ne rappresenta a pieno il riassunto più puro.

E il mito dell’uomo che ha fatto del palco e dello spettacolo-scenografia a 360 gradi la sua dimensione, sarà celebrato il 15 luglio alle 22,30 alle terrazze dell’Open Sea Dorian in viale Marino, sul lungomare di Isola delle Femmine. I componenti della band daranno vita a uno show che non è solo un concerto, ma un vero e proprio “percorso formativo-musicale” dentro il Jovanotti-pensiero: dalle origini – quando era vestito anni Ottanta col cappellino e le scarpe da tennis - con “Give me a five”, ai brani più recenti come “Ragazza magica”. Insomma, un vero e proprio viaggio temporale in una vita che è stata la colonna sonora made in Italy degli ultimi 30 anni. Seguirà dj set di musica lounge bar con Disma Patorno. Ingresso libero. Si potrà scegliere tra le cena alla carta o il tagliere di carne o di pesce.

