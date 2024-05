John Lander trio feat David Baron Stevens: il concerto al Miles Davis jazz club

Il pianista americano John Lander torna al Miles davis con il suo trio, questa volta per rendere omaggio ai grandi protagosti della musica afroamericana del XX secolo, interpretando i brani più importanti di artisti come George Benson, Herbie Hancock, Steve Wonder, Ray Charles e altri. Sarà accompagnato dal contrabbassista francese Cyril Billot, docente del conservatorio di Lyon e dal batterista di casa Manfredi Crocivera. Per l'occasione, il trio invita David Barron Stevens al sassofono.

John Lander voce e piano

Cyril Billot contrabasso

Manfredi Crocivera batteria

David Baron Stevens sax