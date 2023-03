Jazz out project quartet in un live del venerdì: il concerto al Miles Davis

Il gruppo nasce da un’idea di Francesco Leonardo, chitarrista fuori dagli schemi, con arrangiamenti originali di famosi standard jazz in chiave moderna, rivisitati con sonorità cubane, brasiliane o soul/funk, con l’apporto di Alfredo Dini, bassista di provata esperienza e del giovane e talentuoso batterista Antonino Anastasi, vengono creati anche arrangiamenti di brani più moderni di artisti come Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Azimuth, Miles Davis, Lee Ritenour, Weather Report, oltre ad un significativo omaggio al maestro Chick Corea recentemente scomparso. Recentemente la formazione si è arricchita della presenza di Marcello Cinà, sassofonista eclettico e di grande esperienza.

L’interplay tra i musicisti e la cura nei dettagli, crea un sound intenso in grado di restituire atmosfere e sonorità che non mancheranno di coinvolgere il pubblico, l’attuale programma anticipa un lavoro in studio previsto per il prossimo inverno.