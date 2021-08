Jazz night, Paolo Vicari trio in concerto a Cinisi

Una Jazz night con Paolo Vicari trio il 26 agosto alle 21,30 a Cinisi, in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Paolo Vicari, eclettico batterista ennese tra i più acclamati e attivi batteristi Jazz sul territorio nazionale che vanta collaborazioni con Roy Paci, Ron Carter, Claudio Fasoli e tanti altri...batterista stabile dell'Orchestra Jazz Siciliana ed inoltre docente presso il conservatorio A.Toscanini di Ribera, si affianca in questo suo trio a Valerio Rizzo, pianista di estrazione classica a suo agio sia con le apollinee interpretazioni pianistiche dei grandi autori del passato che con le dionisiache esuberanze creative del jazz, mainstream e non solo, il quale per l'occasione si esibirà all'organo Hammond. Caratterizzati i loro incontri da una coesione prorompente ed istintiva maturata e sviluppata nel corso dei numerosi anni di collaborazione, si affiancano in questo progetto alla grazia ed all'eleganza, mai scevra tuttavia da notevoli e brillanti slanci creativi, della cantante Federica Foscari, proponendo un repertorio che sfrutta i brani della tradizione jazzistica come occasione per comunicare messaggi di positività e gioia mai privi tuttavia di una loro caratterizzante profondità. Ingresso gratuito su prenotazione su event brite: https://bit.ly/2WccJXi. Richiesto green pass per accesso

