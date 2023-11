"Jazz at Spasimo", i concerti di Gaetano Riccobono e Laura Sfilio al Blue Brass

Continua con successo la programmazione della stagione concertistica “Jazz at Spasimo”, la rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group, curata da Sergio Munafò per le esibizioni degli artisti residenti inseriti nel ciclo di concerti denominato “Jazz Chamber Music” e da Riccardo Randisi, coordinatore del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio di Palermo, per ciò che riguarda il ciclo dedicato agli allievi e dei docenti dei Conservatori siciliani.

I due coordinatori dei cicli, Sergio Munafò e Riccardo Randisi, sono rispettivamente uno chitarrista e l’altro pianista dell’Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group. Il primo appuntamento del ciclo Jazz Chamber Concerts sarà venerdì 10 novembre al Blue Brass, al Ridotto dello Spasimo alle ore 21.30 con lo spettacolo “Romantica” che vede in scena Gaetano Riccobono 5et. Romantica è un percorso musicale che propone il tema dell’amore e le sue diverse declinazioni nella tradizione della song di ogni tempo. Jazz, Brasile, canzone d’autore e composizione originali si alternano in un continuo cambio di ritmo e atmosfera.

On stage ci saranno Gaetano Riccobono (voce) Oscar Zenari (piano) Alessandro Stagno (chitarra) Arabella Rustico (contrabbasso) Joe Santoro (batteria). Riccobono ha collaborato con artisti come Salvatore Bonafede, Johnny O?Neal, John Colianni, Massimo Faraò. Dopo i primi esordi in varie formazioni locali, inizia la sua attività di cantante jazz a fianco di Enzo Randisi nel 1989 militando sia nelle piccole formazioni del grande vibrafonista che nell?ensemble vocale dei Duke Ellington Singers. Nello stesso periodo partecipa a diverse tournée per la diffusione della musica jazz in Sicilia nell’ambito delle stagioni concertistiche organizzate dal Teatro Massimo di Palermo, collaborando con Lino Patruno, Romano Mussolini, Enzo.

Tra il 99 e il 2005 partecipa a circa 200 concerti in Italia e all?estero (Petit Opportun Parigi, Jazz Club Lustenau Austria, Royal Conservatory Den Haag Holland, Isola D?Istria Slovenia) e annovera una serie di collaborazioni prestigiose tra cui: Frans Elsen, Renato Chicco, Oscar Zenari, Massimo Chiarella, Gianni Cazzola, Luigi e Pasquale Grasso. Il secondo appuntamento per Jazz Chamber Concerts è in programma sabato 11 novembre con lo spettacolo Laura Sfilio 4et che vede sul palco Laura Sfilio (voce) Tommaso Lannino (piano) Fabio Lannino (basso) Sergio Filosto (batteria).

Cantante, pianista e performer teatrale, Laura Sfilio ha studiato pianoforte e canto presso l'Istituto musicale “V. Bellini” di Catania dove si è diplomata in pianoforte e didattica della musica. Ha conseguito il diploma accademico di II livello in canto jazz presso il conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. Approfondisce gli studi di canto e improvvisazione jazzistica con Norma Winstone, Joey Blake, Bob Stoloff, Cinzia Spata, Kurt Elling, Salvatore Bonafede e Giovanni Mazzarino.Approfondisce i propri studi sulla vocalità con Elisa Turlà, Stefania Patanè, Rafaela Ravecca, Lilla Costarelli, Patrizia Laquidara, Mariella Arghiracopulos, Graziella Alessi. La sua formazione così varia la induce ad elaborare uno stile personale in cui confluiscono peculiarità vocali proprie del musical, dell'opera, del jazz e del pop.

Si forma in qualità di attrice e performer frequentando l'accademia Mta di Catania, la scuola di recitazione "Lucia Sardo", Teatro Lab di Luigi Maria Rausa a Palermo e vari seminari condotti da Francesco Scianna, Silvio Laviano, Alberto Orofino. La sua attività performativa abbraccia una molteplicità di stili ed abilità. In ambito jazzistico, ad esempio, ha portato avanti il progetto Bepop in qualità di cantante - pianista e band leader in teatri prestigiosi e rassegne di respiro internazionale con artisti in cartellone del calibro di Rita Marcotulli, Noa e Diane Schuur. Ha cantato con altri progetti musicali in numerose altre rassegne e festival internazionali in cartellone, per citarne alcuni, con Paolo Fresu, Francesco Cafiso, Richard Bona e nel tributo in onore di Irio De Paula portato avanti dal figlio chitarrista Robertinho De Paula.

“Jazz at Spasimo” ha un programma di ben 30 concerti tra studenti e docenti dei conservatori siciliani oltre ad artisti residenti. Il mercoledì ed il giovedì sono previsti di concerti dei Conservatori e le jazz session mentre il venerdì e sabato le Jazz Chamber Music. La stagione “Jazz at Spasimo” continua per il mese di novembre con il 15 con Giacomo Tantillo con il progetto musicale Bandistikamente per il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e mercoledì 16 Mauro Carpi 4et del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Il fine settimana è dedicato alla Jazz Chambers Musica con Paolo Vicari in 5et con lo spettacolo Sicilian Hard Bop e sabato 18 novembre Pamela Barone 4et con Italian Revision fest. Sergio Munafò. Mercoledì 22 novembre in scena il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo con lo spettacolo Perspective per continuare il 23 con Giuseppe Vasapolli 4et. Venerdì 24 il testimone passa allo spettacolo Yati Durant trio feat. Giuseppe Vasapolli ed il 25 Mario Bellavia Trio con il concerto For Ever Eleven. La settimana successiva spazio nuovamente ai conservatori con il 29 novembre Guitar Story ed il 30 chiude il mese di novembre Francesco Guaiana con “Bandha” del Conservatorio Scarlatti di Palermo.