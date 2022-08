Nella serie "James May: our man in Italy" il racconto di Palermo e del gioco da tavolo Sicanium

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"James May: our man in Italy" disponibile su Amazon Prime video dal 15 luglio vede come prima tappa in Italia la città di Palermo. Il prestigioso conduttore, nativo di Bristol, visita in compagnia della guida Claudia alcune bellezze del capoluogo di regione siciliano fra cui la chiesa della Martorana e la Fontana Pretoria. Dopo un tour in barca, la visita di Catania e della città di Castelmola, James fa quindi ritorno a Palermo e sul punto di continuare il suo viaggio per l’Italia, riceve da Claudia un misterioso gioco da tavolo che è il racconto della Sicilia da portare sempre con sè. Tale gioco è il Sicanium, l’innovativa opera editoriale nella forma di gioco da tavolo con app realizzata nel 2019 dalla giovane PMI innovativa iinformatica del mezzogiorno (vincitrice del premio nazionale Top of The Pid 2021 Mirabilia per l’innovazione turistica).

Il gioco, realizzato da un team di giovani ragazzi siciliani, valorizza tramite logiche nuove (un tour con missione alla scoperta del territorio) le peculiarità enogastronomiche, artistiche e panoramiche e racconta la Sicilia tramite la gamificazione tradizionale (plancia) e innovativa (applicazione scaricabile da Google Play e App Store). Il giovane grafico palermitano Gioele Gargano, studente dell’accademia delle Belle Arti di Palermo ed il programmatore trapanese Vincenzo Ribaudo, fra gli autori dell'opera Sicanium e della relativa app raccontano “Una emozione enorme vedere il nostro lavoro apparire sugli schermi internazionali di Amazon Prime Video ammirando nel racconto di James May alcune perle della bellissima Palermo.

Un modo nuovo quello della serie di James May di raccontare il territorio che ben si sposa con l’innovazione che come iInformatica mettiamo a frutto in ogni nostro progetto. Una bella soddisfazione che si aggiunge alla nostra recente vittoria del dicembre 2021 del premio nazionale Top of the Pid 2021 Mirabilia per l’innovazione turistica”. Un racconto territoriale innovativo quello della serie di James May per l’Italia che fa brillare le bellezze del territorio siciliano e dà valore ad una iniziativa di giovani del territorio.