Una serata per chi ama l'improvvisazione jazz: jam session al Miles Davis

Una serata per chi ama l’anima del jazz: l’improvvisazione. Appuntamento con la jam session il 15 giugno alle 20,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri. Sul palco Joe Costantino al pianoforte, Damiano Vitrano al contrabbasso e Giuseppe Urso alla batteria suoneranno standard jazz da soli o in compagnia di altri musicisti.

