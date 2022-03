La jam session del Miles Davis con Massimiliano Barbera: appuntamento del giovedì

La jam session del Miles Davis é un ritrovo di musicisti che hanno l'opportunità di mettere alla prova la loro abilità di improvvisatori in confronto con altri strumentisti, il tutto con un puro spirito di divertimento e non in modo competitivo.

Alla jam possono partecipare musicisti che abbiano maturato comunque una certa esperienza. Questi appuntamenti sono un terreno fertile per l'incontro di musicisti e lo scambio di idee. Questa Jam Session è diretta dal contrabbassista Massimiliano Barbera.