Dopo Real Time, il rock made in Sicily dei Jack & the Starlighters torna al Tasmira

Campioni in tv su RealTime, tornano per una sera sul palco. I Jack & the Starlighters, reduci dal successo da protagonisti del format “Mizzica che nozze” (disponibile su Discovery+: https://www.discoveryplus.it/programmi/mizzica-che-nozze) suonano il 18 dicembre al Dorian a Tasmira, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o il menù-pizza a 20 euro che comprende antipasto, pizza e birra o bibita analcolica, oppure il menù alla carta. Dopo la cena l’entrata è con drink card. In sala potranno entrare fino a 150 persone.



Alle 22 saliranno sul palco i Jack & the Starlighters con il loro show di musica rock. Sul palco: Gioacchino “Jack” Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta anche i brani in dialetto siciliano rivisitati in chiave rock cantati per la televisione.