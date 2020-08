L'esperienza che metterà alla prova i tuoi sensi: viaggio alla scoperta di Monte Catalfano

L' esperienza che metterà alla prova i tuoi sensi: il sottosuolo e le sue origini, spiegate da Vladimiro esperto di minerali e scienze della terra; le piante, le essenze e i loro utilizzi, illustrati da Gianfranco Ing. Alimentare; i rapaci che ci accompagneranno nel loro E-Ducare volando con Giorgio. Le Associazioni ARMS (Associazione Ricercatori Minerali Sicilia), Proloco Aspra e Albero di Chirone, ti invitano a partecipare a una passeggiata ENA (Educazione Natura Ambiente).



Punto di incontro: Via sant’Isidoro Monte, 47, Bagheria (di fronte i campetti Rammacca) alle 9:30 Venerdì 21 Agosto 2020.

Google Maps: https://www.google.it/maps/place/Via+Sant'Is%C3%ACdoro+Monte,+43,+90011+Bagheria+PA/@38.0919615,13.5056472,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319e24fb2e83691:0x27b2bf7c7f0d1aab!8m2!3d38.0919615!4d13.5061944

Saliremo, in macchina, verso l’area attrezzata, dove partirà la passeggiata a piedi. Avrai la possibilità di ritornare alle 13:00 oppure rimanere fino alle 16:30, portando il tuo pranzo al sacco, mangiando di fronte ad un panorama unico.



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco e dell'acqua.

€ 10,00 per gli adulti

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni



N.B. il semplice:"parteciperò sull’evento" non basta a confermare la prenotazione.

Per confermare, tramite Whatsapp e/o SMS oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 di Giovedì 12 Agosto 2020 le seguenti informazioni:

- dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

- contatto telefonico.



E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche.

Non è consentita la presenza di altri animali.

Saranno garantite tutte le regole del distanziamento sociale.