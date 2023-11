Passeggiando con Ignazio Florio junior e Donna Franca, l'itinerario in costume d'epoca

Domenica 19 novembre 2023 ore 10,30. Passeggiando con Ignazio e Donna Franca: fatti, fortune e fasti dei favolosi Florio. Secondo appuntamento in costume d'epoca e nuovo percorso in compagnia dei Florio.

Seguendo Ignazio jr. e sua moglie Donna Franca (interpretati dalle guide turistiche Giorgio Faraci e Eloisa Lo Piparo) scopriremo un'altra parte dell’epopea dei magnifici magnati protagonisti dell’economia siciliana, nel periodo splendido di fine Ottocento e primi del Novecento.

L'itinerario si svolge a piedi questa volta nei dintorni di via Dante, abbracciando alcuni dei luoghi più rappresentativi e partendo da uno dei gioielli simbolo della famiglia, lo storico Villino Florio all'Olivuzza (Viale Regina Margherita) che visiteremo all'interno.

Si andrà alla scoperta di alcuni luoghi simbolo narrati dai protagonisti e rivivendo i fasti della Belle Époque, di una ‘Palermo felicissima’, capitale di cultura e mondanità, capace di attrarre le teste coronate di tutta Europa e il jet set internazionale.

La conduzione a cura di questi due personaggi, voci narranti che riemergono da un'epoca straordinaria e irripetibile, espressione di splendore in campo architettonico ed economico e di prosperità di una nuova borghesia in ascesa come quella dei Florio.

Appuntamento Piazza Principe di Camporeale 6/E angolo via Oberdan (dove si trova la Farmacia del Sacro Cuore)

Fine percorso Piazza Lolli

Durata 2 ore circa

Percorso facile

Quota di adesione €15

(che comprende degustazione iniziale, auricolari personali, due guide autorizzate in costume d'epoca)

Prenotazione obbligatoria, fino a raggiungimento numero consentito, mandando una mail a info_initinere@libero.it. Evento a cura di In itinere associazione culturale www.initineretour.it