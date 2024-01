Gran tour d'hotel, itinerario tra luoghi preziosi e memorie di illustri viaggiatori

Nel cuore del centro storico più grande d’Europa gli alberghi palermitani raccontano storie e vicende legate ai viaggi di rinomati personaggi e dove prima c’erano le dimore originarie di sfarzosi palazzi o sacri conventi, oggi troviamo luoghi iconici dell’Hôtellerie palermitana.

Un itinerario di scoperta e d’atmosfera sulla storia illustre del turismo e della memoria dei viaggiatori a Palermo che raccontiamo visitando tre degli alberghi più noti della città, un racconto che si mescola tra le epoche che annoverano nomi di celebrità e importanti visitatori, vicende storiche, tesori d’arte, chiostri e saloni dove oggi si sono recuperati spazi per l’accoglienza che rappresentano l’eccellenza dell’ospitalità storica cittadina.

Partendo dal noto e storico Hotel Posta, al monumentale Grand Hotel Piazza Borsa e successivamente il Palace Hotel Centrale affacciato sui tetti di Palermo e sulla via del Cassaro: sono le tre tappe che abbiamo scelto per condurre la storia di questo percorso della memoria.

Lungo il tragitto scopriremo le curiosità e le vicende, le storie o gli aneddoti sui personaggi illustri o sui passati nobili e prelati abitanti di saloni e chiostri, anche di altri luoghi che rimangono pietre miliari dei passaggi di viaggio in città.

Un tour d’atmosfera che ci porta indietro nel tempo ma anche nel presente per scoprire dove trascorrere momenti di convivialità immersi in spazi originali o restaurati e recuperati, arricchiti di verde, scenari eleganti con opere d’arte e sale scenografiche.